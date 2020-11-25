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25.11.2020 21:06
Рубрика: Власть

Карта нефти

Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным проект "Восток Ойл"
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Президент Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с главой "Роснефти" Игорем Сечиным обсудил реализацию проекта "Восток Ойл" и работу по модернизации завода "Звезда".
Игорь Сечин поблагодарил Владимира Путина за поддержку проекта "Восток Ойл". Фото: РИА Новости Игорь Сечин поблагодарил Владимира Путина за поддержку проекта "Восток Ойл". Фото: РИА Новости
Игорь Сечин поблагодарил Владимира Путина за поддержку проекта "Восток Ойл". Фото: РИА Новости

Владимир Путин сразу попросил начать именно с этих двух вопросов. Игорь Сечин разложил карты, презентации и поблагодарил за закон, который создал инвестиционные льготы для проекта "Восток Ойл". "Это позволило создать эффективную экономическую модель", - сказал он и доложил о начале практической реализации проекта.

Фото: Reuters
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Зона работы - от Красноярска на север около 2,5 тысячи км. Ведутся поисково-разведочные работы, готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти, завершены проектно-изыскательские работы по строительству магистрального трубопровода и порта Север. "В первую очередь проекты позволят обеспечить добычу, транспортировку и перевалку до 50 млн тонн нефти в год; вторая очередь - до 100 млн тонн", - уточнил докладчик.

Инфраструктура проекта включает также строительство объектов энергетики общей мощностью 2,5 тысячи гигаватт, более 3,5 тысячи километров электросетей. Размещен заказ на 10 танкеров высокого ледового класса Arc7. Всего проект будут обслуживать 50 судов разных типов. Подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых установок российского производства. "Мы продлеваем долгосрочный контакт по поставке, который у нас с "КамАЗом" уже существует, на дополнительную технику", - сообщил Сечин. Причем важный элемент - организация специализированных сервисных центров на местах работы техники. С "Ростехом" обсудили возможность поставки вертолетной техники - с учетом имеющегося парка речь идет на первом этапе примерно о 50 новых машинах. "В целом нам надо будет поставить 6 млн тонн труб различных диаметров", - также заметил глава "Роснефти". Проект предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест.

"Для своевременной реализации проекта, мы имеем в виду те задачи, которые ставятся по загрузке Севморпути, к 2024 году мы обязались поставить до 30 млн тонн уже в направлении Северного морского пути через бухту Север", - сообщил Сечин. Поэтому важное значение имеет доступность кредитных ресурсов для подрядчиков, для производителей оборудования, пояснил он и попросил президента помочь "подтолкнуть решение некоторых вопросов в этом направлении". Так как программа поддержки через механизмы лизинга по линии Государственной транспортной лизинговой компании вряд ли может справиться с таким объемом работы, считает он.

Проект "Восток Ойл" предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест

Была у Сечина карта и по заводу "Звезда". "Так выглядит завершенный строительством сухой док. Сегодня это самая современная верфь в России", - показал он. "Самая большая?" - уточнил президент. "Самая современная и самая большая", - ответил глава "Роснефти", подчеркнув, что это не просто верфь, а целый производственный комплекс. "Самый большой сухой док", - заметил Путин. Он имеет уникальные размеры: 485 метров на 114 и глубиной 14 метров, привел цифры собеседник. "Авианосцы можно строить", - прокомментировал президент. "Мы там уже заложили "Лидер", - сообщил Сечин.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По бортам сухого дока смонтирован уникальный кран "Голиаф", уже второй на верфи, грузоподъемностью 1200 тонн. Строительство новых объектов верфи идет параллельно с производством - в работе 53 заказа. Вокруг верфи создан целый кластер высокотехнологичных производств самого передового оборудования, заметил докладчик.

Сечин доложил о ходе выполнения поручения президента по обеспечению "Звезды" стальным листом - показал площадку, которую подобрали в соседней бухте. "Будет построен новый металлургический завод производительностью 1,5 млн тонн с учетом того, что порядка 330-350 сама верфь будет перерабатывать, и новые потребители в регионе также могут воспользоваться этими мощностями. Будет производиться стальной лист и трубная продукция", - уточнил он. В качестве месторасположения выбрана бухта Суходол близ бухты Большой Камень, где расположена "Звезда".

При этом потребуется строительство дополнительных энергомощностей для обеспечения сталелитейного производства, сказал Сечин и попросил помочь с социальной составляющей - жильем и дорогами. Предварительная стоимость проекта - примерно 2,2 млрд долларов. "Нам нужна помощь по оформлению участков земли под новое строительство и некоторая помощь по инфраструктуре и жилью", - заметил он.

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