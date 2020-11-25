Путин оценил самый большой сухой док

Судостроительный завод "Звезда" стал самой современной верфью в России, с самым большим сухим доком, где можно строить авианосцы. И теперь по поручению президента в бухте рядом будет построен еще и металлургический завод - место уже выбрано. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"Так выглядит завершенный строительством сухой док. Сегодня это самая современная верфь в России", - показал материалы Сечин. "Самая большая?" - уточнил президент. "Самая современная и самая большая", - кивнул глава "Роснефти", подчеркнув, что это не просто верфь, а целый производственный комплекс. "Самый большой сухой док", - заметил Владимир Путин. Он имеет уникальные размеры: 485 метров на 114 и глубиной 14 метров, привел цифры собеседник. "Авианосцы можно строить", - прокомментировал президент. "Мы там уже заложили "Лидер"", - сообщил Сечин.

По бортам сухого дока смонтирован уникальный кран "Голиаф", уже второй на верфи, грузоподъемностью 1200 тонн. Строительство новых объектов верфи идет параллельно с производством - в работе 53 заказа. Вокруг верфи создан целый кластер высокотехнологичных производств самого передового оборудования, заметил докладчик.

Сечин доложил о ходе выполнения поручения президента по обеспечению "Звезды" стальным листом - показал площадку, которую подобрали в соседней бухте. "Будет построен новый металлургический завод производительностью 1,5 млн тонн с учетом того, что порядка 330-350 сама верфь будет перерабатывать, и новые потребители в регионе также могут воспользоваться этими мощностями. Будет производиться стальной лист и трубная продукция", - уточнил он. В качестве месторасположения выбрана бухта Суходол близ бухты Большой Камень, где расположена "Звезда".

При этом потребуется строительство дополнительных энергомощностей для обеспечения сталелитейного производства, сказал Сечин и попросил помочь с социальной составляющей - жильем и дорогами. Предварительная стоимость проекта - примерно 2,2 млрд долларов. "Нам нужна помощь по оформлению участков земли под новое строительство и некоторая помощь по инфраструктуре и жилью", - заметил он.