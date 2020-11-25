Путин оценил самый большой сухой док

Новости

Эксперт оценил перспективы перехода на "удаленку" 18:10
В Бразилии при столкновении грузовика с автобусом погибли 32 человека 17:49
Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье 17:27
Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов 17:12
В России предложили снизить НДС для гостиниц до 7% 17:12
Парламент Болгарии отклонил идею премьера об изменении конституции 17:08
Спецоценку рабочих мест в офисах могут упростить 17:01
Марго Робби пообещала "женских" "Пиратов Карибского моря" 16:53
"Летающая" САУ "Лотос" успешно прошла испытания 16:41
В НМИЦ эндокринологии освоена гибридная технология протезирования аневризмы 16:37
Задержан директор компании, который хотел нажиться на ее банкротстве 16:34
Госслужащим не повысят оклады в 2021 году 16:25
Кабмин внес в Госдуму проект прямых выплат больничных из ФСС 16:18
В СПЧ предложили создать систему помощи жертвам семейного насилия 16:18
В Испании даже после получения вакцины не откажутся от масок 16:12
Москалькова призвала сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу 16:09
Риелторы дали прогноз по росту цен на новостройки в Москве 15:59
На портал госуслуг выгрузят результаты тестов на COVID-19 15:49
Федун обвинил врачей сборной в недостаточном профессионализме 15:48
Москалькова: В условиях пандемии стремительно меняется система ценностей 15:41
В Севастополе ввели ограничения на Новый год 15:40
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель 15:39
"СР" предложила выплатить малоимущим по 10 тыс. рублей к Новому году 15:29
"Ласточкино гнездо" станет выставочным центром 15:17
Власти Токио сократят часы работы ресторанов из-за коронавируса 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 17:07
Рубрика: Власть

Путин оценил самый большой сухой док

Текст: Кира Латухина
Судостроительный завод "Звезда" стал самой современной верфью в России, с самым большим сухим доком, где можно строить авианосцы. И теперь по поручению президента в бухте рядом будет построен еще и металлургический завод - место уже выбрано. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

"Так выглядит завершенный строительством сухой док. Сегодня это самая современная верфь в России", - показал материалы Сечин. "Самая большая?" - уточнил президент. "Самая современная и самая большая", - кивнул глава "Роснефти", подчеркнув, что это не просто верфь, а целый производственный комплекс. "Самый большой сухой док", - заметил Владимир Путин. Он имеет уникальные размеры: 485 метров на 114 и глубиной 14 метров, привел цифры собеседник. "Авианосцы можно строить", - прокомментировал президент. "Мы там уже заложили "Лидер"", - сообщил Сечин.

Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Судоверфь "Звезда" приступила к строительству самого мощного в мире ледокола

По бортам сухого дока смонтирован уникальный кран "Голиаф", уже второй на верфи, грузоподъемностью 1200 тонн. Строительство новых объектов верфи идет параллельно с производством - в работе 53 заказа. Вокруг верфи создан целый кластер высокотехнологичных производств самого передового оборудования, заметил докладчик.

Сечин доложил о ходе выполнения поручения президента по обеспечению "Звезды" стальным листом - показал площадку, которую подобрали в соседней бухте. "Будет построен новый металлургический завод производительностью 1,5 млн тонн с учетом того, что порядка 330-350 сама верфь будет перерабатывать, и новые потребители в регионе также могут воспользоваться этими мощностями. Будет производиться стальной лист и трубная продукция", - уточнил он. В качестве месторасположения выбрана бухта Суходол близ бухты Большой Камень, где расположена "Звезда".

При этом потребуется строительство дополнительных энергомощностей для обеспечения сталелитейного производства, сказал Сечин и попросил помочь с социальной составляющей - жильем и дорогами. Предварительная стоимость проекта - примерно 2,2 млрд долларов. "Нам нужна помощь по оформлению участков земли под новое строительство и некоторая помощь по инфраструктуре и жилью", - заметил он.

Власть Работа власти Президент Компании Нефть и газ Роснефть

Главное сегодня

Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Вирусолог не исключил, что от COVID-19 придется прививаться каждый год
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России