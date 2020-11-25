Путин отложил поездку в Саров из-за погоды

Президент перенес поездку в Нижегородскую область, город Саров, из-за нелетной погоды. Вместо этого Владимир Путин побеседует с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия", - сообщил информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин продолжает работу в Москве, проводит различные рабочие встречи", - рассказал Песков, уточнив, что состоится встреча с главой "Роснефти".