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25.11.2020 23:00
Рубрика: Власть

Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете

Текст: Кира Латухина

Президент подписал указ о создании организационного комитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете.

Арктическая экономика даст России 200 тысяч новых рабочих мест

Новую структуру возглавит вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Россия будет председателем Арктического совета в 2021-2023 годах.

Трутнев должен утвердить состав оргкомитета в течение месяца. Оргкомитету предстоит представить премьер-министру концепцию председательства России в совете и план основных мероприятий.

Финансирование расходов на подготовку и обеспечение председательства России в совете обеспечит правительство.

В Арктический совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Сейчас председатель совета - Исландия.

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