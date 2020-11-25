Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете

Президент подписал указ о создании организационного комитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете.

Новую структуру возглавит вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Россия будет председателем Арктического совета в 2021-2023 годах.

Трутнев должен утвердить состав оргкомитета в течение месяца. Оргкомитету предстоит представить премьер-министру концепцию председательства России в совете и план основных мероприятий.

Финансирование расходов на подготовку и обеспечение председательства России в совете обеспечит правительство.

В Арктический совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Сейчас председатель совета - Исландия.