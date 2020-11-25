Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой выросло до 12

В Калужской области в ДТП с пассажирским автобусом количество получивших травмы увеличилось с 7 до 12 человек. Пятерым потребовалась госпитализация, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла накануне на 27 километре автодороги Калуга-Медынь столкнулись грузовик MAN с полуприцепом и автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Калуга-Товарково. Авария произошла в районе поворота на Товарково.

Сегодня полиция назвала предварительную причину случившегося. По данным УГИБДД, 56-летний водитель большегруза ехал со стороны Медыни и на перекрестке не уступил дорогу пассажирскому автобусу. Автобус под управление 58-летнего водителя, двигаясь из Калуги, на перекрестке начал поворот налево - в сторону Товарково. В полиции подчеркивают, что автобус поворачивал на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.

В результате столкновения грузовик опрокинулся на бок. Травмы получили водитель грузовика и пассажиры автобуса.

Оба водителя прошли медосвидетельствование, показавшее, что они были трезвы.