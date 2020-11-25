Эксперты призвали к объективному изучению событий 1939-1941 годов

На минувшей неделе в Нило-Столобенскую пустынь в Тверской области съезжались историки, политологи, общественные деятели, журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Смоленска и Волгограда. Одной из тем, поднимавшихся на прошедшей здесь научно-практической конференции, стала судьба польских военнопленных, содержавшихся в 1939-1941 годах в советских лагерях.

У стен монастыря, где проходила конференция, стоят мемориальные доски в память о нескольких тысячах польских граждан, в 1939-1940-х годах находившихся в том числе и на территории этой обители (тогда здесь был Осташковский лагерь для содержания польских военнопленных), а потом, согласно господствующей сейчас версии, вывезенных отсюда, расстрелянных сотрудниками НКВД и захороненных неподалеку от села Медного Калининского района.

Однако, по мнению участников конференции, ответ на вопрос, что же происходило под селом Медным и в смоленской Катыни, отнюдь не столь однозначен. Специалисты полагают, что "сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход" к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма.

- Для устранения существующих противоречий в оценках обстоятельств катынско-медновского вопроса, изучения российской истории периодов репрессий 1937-1938 годов и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в целях установления точного количества захороненных людей и их идентификации необходимо провести поисковые работы с привлечением специалистов-антропологов и археологов. А также обратиться за содействием к уполномоченным федеральным органам власти и общественным организациям, - сообщает Российское военно-историческое общество о принятых на конференции решениях.

Ответ на вопрос, что же происходило под селом Медным и в смоленской Катыни, отнюдь не столь однозначен

Кроме того, эксперты заявили о необходимости создать международную научно-исследовательскую группу для объективного изучения тех трагических событий. А именно: через возможности археологического сообщества, народной дипломатии и общественных связей с Республикой Польша и Украиной обратиться к польским и украинским специалистам - участникам раскопок под Владимиром-Волынским (городище Валы), исследовавших массовые захоронения польских граждан, расстрелянных немецкими карателями в 1941 году для выяснения количества найденных останков, их идентификации и установления обстоятельств смерти.

- К участию в работе международной научно-исследовательской группы должны быть приглашены и польские коллеги, для того чтобы мы действительно трудились в интересах исторической правды, - уверен участник конференции, главный редактор издания "Наука. Общество. Оборона" Владимир Кикнадзе.

Кстати

Члены смоленского добровольного поискового отряда "Честь и Долг" и поискового отряда "Спас" при исследовании территории российско-польского мемориального комплекса "Катынь" с 21 сентября по 6 октября 2020 года обнаружили останки более 540 человек, расстрелянных в конце 1930-х годов. Всего в Катынском лесу найдено 14 расстрельных ям.