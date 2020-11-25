Эксперты призвали к объективному изучению событий 1939-1941 годов

Новости

Вирусолог пояснил, защищает ли иммунитет к гриппу от COVID-19 13:36
Вопиющий ляп в новом "Мандалорце" породил волну мемов в Сети 13:35
В Испании разработали правила празднования новогодних торжеств 13:30
Вирусолог опроверг слухи о чипизации населения с помощью прививок 13:29
В Кремле рассказали о влиянии пандемии на настроение общества 13:24
В Берлине автомобиль врезался в ограду ведомства канцлера ФРГ 13:12
В Кремле не подтвердили расширение миротворческой миссии в Карабахе 13:08
Оверчук: Пандемия ускорила цифровизацию сферы образования 12:52
Арктическая экономика даст России 200 тысяч новых рабочих мест 12:48
Дневники Алана Рикмана готовятся к публикации 12:48
Спикер парламента Таджикистана предложил Володину провести ПА ОДКБ в Душанбе 12:42
Глава Минприроды: Добыча золота и меди в Арктике вырастет 12:42
В Оренбуржье двое детей по дороге в школу попали под поезд 12:38
Участника труппы "Монти Пайтон" Джона Клиза обвинили в трансфобии 12:31
Сотрудникам Еврокомиссии разрешили работать удаленно только в Брюсселе 12:23
Главы стран ЕАЭС встретятся в онлайн-формате 12:15
ЦИК предложил Наталью Чечину на пост главы избиркома Санкт-Петербурга 11:53
У главы минздрава Бурятии нашли COVID-19 11:46
Вышел трейлер продолжения мультфильма "Босс-молокосос" 11:28
Режиссер Ксавье Долан снимет свой первый телесериал 11:22
Зона радиовидимости российского сегмента МКС будет увеличена в четыре раза 11:21
Сын Александра Ширвиндта рассказал о состоянии отца 11:20
Депутат не поддержал идею запретить продажу алкоголя 1-2 января 11:19
В Тамбове умер 102-летний летчик Александр Боднар 11:18
Во Владивостоке назвали новую дату открытия моста на остров Русский 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 12:46
Рубрика: Общество

Устранить противоречия

Эксперты призвали к объективному изучению событий 1939-1941 годов
Текст: Элина Труханова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 266(8320)
На минувшей неделе в Нило-Столобенскую пустынь в Тверской области съезжались историки, политологи, общественные деятели, журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Смоленска и Волгограда. Одной из тем, поднимавшихся на прошедшей здесь научно-практической конференции, стала судьба польских военнопленных, содержавшихся в 1939-1941 годах в советских лагерях.

У стен монастыря, где проходила конференция, стоят мемориальные доски в память о нескольких тысячах польских граждан, в 1939-1940-х годах находившихся в том числе и на территории этой обители (тогда здесь был Осташковский лагерь для содержания польских военнопленных), а потом, согласно господствующей сейчас версии, вывезенных отсюда, расстрелянных сотрудниками НКВД и захороненных неподалеку от села Медного Калининского района.

Фото: Евгений Халдей / РИА Новости
"После войны прошу оставить меня в СССР". Показания японских военнопленных

Однако, по мнению участников конференции, ответ на вопрос, что же происходило под селом Медным и в смоленской Катыни, отнюдь не столь однозначен. Специалисты полагают, что "сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход" к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма.

- Для устранения существующих противоречий в оценках обстоятельств катынско-медновского вопроса, изучения российской истории периодов репрессий 1937-1938 годов и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в целях установления точного количества захороненных людей и их идентификации необходимо провести поисковые работы с привлечением специалистов-антропологов и археологов. А также обратиться за содействием к уполномоченным федеральным органам власти и общественным организациям, - сообщает Российское военно-историческое общество о принятых на конференции решениях.

Ответ на вопрос, что же происходило под селом Медным и в смоленской Катыни, отнюдь не столь однозначен

Кроме того, эксперты заявили о необходимости создать международную научно-исследовательскую группу для объективного изучения тех трагических событий. А именно: через возможности археологического сообщества, народной дипломатии и общественных связей с Республикой Польша и Украиной обратиться к польским и украинским специалистам - участникам раскопок под Владимиром-Волынским (городище Валы), исследовавших массовые захоронения польских граждан, расстрелянных немецкими карателями в 1941 году для выяснения количества найденных останков, их идентификации и установления обстоятельств смерти.

- К участию в работе международной научно-исследовательской группы должны быть приглашены и польские коллеги, для того чтобы мы действительно трудились в интересах исторической правды, - уверен участник конференции, главный редактор издания "Наука. Общество. Оборона" Владимир Кикнадзе.

Кстати

Члены смоленского добровольного поискового отряда "Честь и Долг" и поискового отряда "Спас" при исследовании территории российско-польского мемориального комплекса "Катынь" с 21 сентября по 6 октября 2020 года обнаружили останки более 540 человек, расстрелянных в конце 1930-х годов. Всего в Катынском лесу найдено 14 расстрельных ям.

В регионах Общество История Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

Главное сегодня

МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
ЦБ увидел пространство для снижения ключевой ставки
Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов
Депутат не поддержал идею запретить продажу алкоголя 1-2 января
Цены на нефть марки Brent превысили 48 долларов за баррель
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники