ФСБ: В Московском регионе предотвращен теракт

В Московском регионе были предотвращены теракты, которые готовила ячейка террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщает ФСБ РФ.

Оперативникам удалось задержать во Владимирской области участника группы - гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, не уточняется.

По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, говорится в сообщении ФСБ. Ячейка также занималась вербовкой и собирала деньги на нужды террористов.