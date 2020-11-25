Глава калужского Совета ветеранов отчитался о работе

25 ноября на заседании городской думы председатель городского Совета ветеранов войны и труда Евгений Янкелевич представил информацию о деятельности Совета в 2020 году.

Совет был создан в 1975 году, в его состав входит более 50 первичных организаций, свыше 40 тысяч человек, в том числе порядка 2,5 тысяч ветеранов войны и труда.

В 2020 году проведено 57 заседаний совета, работа была нацелена на подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заботу о ветеранах и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В совет поступило более 600 обращений за юридической и социальной помощью. Совместно с волонтерами члены совета проводили ремонт квартир и домов ветеранов, осуществляли доставку продуктов.

Проведено 175 мероприятий по патриотическому воспитанию молодого поколения.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поблагодарил всех членов городского совета ветеранов за ту огромную работу, которую они проводят на системной основе.

"К сожалению, годы берут свое, все меньше с нами участников Великой Отечественной войны, но благодаря активной работе совета ветеранов в Калуге патриотическое воспитание подрастающего поколения находится на высоком уровне", - подчеркнул Юрий Моисеев.

Заместитель председателя городской Думы Александр Иванов в свою очередь отметил, что депутаты городской думы оказывали и будут оказывать совету всю возможную помощь. В частности, благодаря поддержке фракции "Единая Россия" советом ветеранов была издана книга "Мы обязаны защитить правду о Победе".