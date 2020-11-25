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25.11.2020 19:29
Рубрика: Происшествия

Глава СК поручил проверить ситуацию с ДТП с сыном миллионера в Подмосковье

Текст: Наталья Козлова

Александр Бастрыкин дал поручение руководству Главного Следственного управления по Московской области проверить ситуацию с ДТП в Народ-Фоминске.

В этом подмосковном городе 6 ноября произошла авария со смертельным исходом. Сегодня она обсуждалась в эфире одной из программ на федеральном телеканале. Согласно данным СМИ, сын миллионера Сергея Калиберды, находившийся за рулём своего автомобиля в состоянии опьянения, сбил насмерть 22-летнего молодого человека и его 19-летнюю невесту, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Следственный комитет начал проверку смертельного ДТП на северо-западе Москвы

Было возбуждено уголовное дело о ДТП, которое расследует полиция. В эфире передачи родные и друзья погибших высказали опасения, что сын олигарха сможет откупиться и избежать наказания.

Ещё один очевидец аварии рассказал, что располагает информацией о том, что якобы главному врачу местной больницы пытались дать взятку в особо крупном размере за составление подложного документа о том, что водитель был трезв в момент ДТП.

Бастрыкин потребовал "провести проверку возможных коррупционных преступлений и при наличии оснований принять процессуальное решение".

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