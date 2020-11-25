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25.11.2020 17:45
Рубрика: Происшествия

Хабаровскому экс-губернатору Фургалу продлен арест до 9 марта

Текст: Иван Егоров
Басманный суд в среду рассмотрел ходатайство следователя и продлил до 9 марта 2021 года арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Сам неунывающий Фургал пришел в суд с небольшим портфелем в руках и бодро поздоровался с адвокатом, после того как конвой завел его в стеклянный аквариум. Впрочем, боевой настрой никак не повлиял на решение суда, который продлил его арест.

Как стало известно ТАСС, срок предварительного следствия по делу Фургала продлен еще на 3 месяца, до 8 мая 2021 года. За это время следователи планируют завершить все следственные действия и предъявить экс-губернатору обвинение в окончательной редакции. После чего Фургалу для ознакомления будут предоставлены материалы дела. Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске сотрудниками ФСБ и этапирован в Москву. В столице Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Потерпевшие потребовали взыскать с Фургала 1,5 млрд рублей

По данным Следственного комитета, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. В частности, СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.

СК и МВД опровергли информацию о задержании сына Фургала

По версии следствия, Фургал принимал решения об устранении конкурентов с целью продвижения собственных бизнес-интересов. Так, убийство предпринимателя Евгения Зори было связано с его длительным конфликтом с Фургалом и судебными тяжбами по поводу купленного Зорей здания железобетонного завода. Еще одна предполагаемая жертва Фургала - его компаньон Олег Булатов. По данным следствия, после убийства Булатова Сергей Фургал завладел его долей в общем бизнесе - компании "МиФ", которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

Сам Фургал виновным себя не признает. 20 июля Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

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