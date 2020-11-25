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25.11.2020 00:16
Рубрика: Экономика

Не моя улица

Шесть дорог Москвы, которые никто не видит
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8319)
В Москве есть как минимум шесть улиц, которые полностью закрыты для водителей и пешеходов. К таким выводам пришли в центре "Пробок.нет". В свое время это были территории режимных предприятий, а теперь - просто улицы у офисных центров, которые "по инерции" загораживают заборами и шлагбаумами.

"Зачастую такие перекрытые участки используются в качестве служебных парковок, - рассказал "РГ" глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. - А жители города тем временем не могут пройти кратчайшим путем к остановкам автобусов и метро". В центре "Пробок.нет" выделили шесть таких проблемных зон: Холодильный, Казанский, Гжельский, Гамсоновский, Столярный, Ипатьевский переулки. Например, в Гамсоновском переулке часть территории принадлежит бизнес-центру, отмечает руководитель "Пробок.нет" Александр Шумский. Если б не шлагбаум, за которым скрывается парковка, и не забор с другой стороны - переулок можно было бы пройти напрямик, это всего сто метров.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
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Идем дальше в сторону Павелецкого вокзала. И тут, возле Данилова монастыря, упираемся снова в забор, перегораживающий часть Дубининской улицы. Между тем он в полтора раза увеличивает время в пути к автобусной остановке, которая здесь недалеко. А в самом центре города находим здание завода "Рассвет", где когда-то выпускались комплектующие для авиапромышленности. Столярный переулок, где находился этот цех, был частично закрыт даже для пешеходов. Производства там давно нет, отмечает Шумский. Пройти мимо разрешено, а проехать - нет. В итоге автомобилисты наворачивают лишний километр, а если открыть этот 65-метровый клочок, перепробег существенно уменьшится. Примерно та же ситуация - у метро "Тульская". Гамсоновский переулок наполовину перекрыт для парковки между зданиями налоговой инспекции и Арбитражного суда. Всего сто метров - а люди вынуждены обходить эту территорию. В "Пробок.нет" начали переписку с депутатами, департаментом транспорта и всеми заинтересованными сторонами. Первые результаты уже есть: Гжельский переулок открыли!

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Сергей Бабкин
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