Калугу украсят на 25 миллионов рублей

25 ноября на заседании городской думы депутаты заслушали информацию о новогоднем оформлении города в рамках реализации проекта "Калуга - новогодняя столица России 2021"

Всего на украшение Новогодней столицы выделено 45 миллионов рублей. Помимо монтажа главных новогодних красавиц, парки и скверы также начали готовить к празднику, устанавливая светящихся сказочных персонажей и новогодние атрибуты. Так, в сквере Ветеранов Войны на Московской площади на днях появился снеговик с санками. Деревья в сквере традиционно обвили гирляндами.

Под елями у здания управления соцзащиты Калуги появился "Сладкий подарок" в виде конька. А в сквере имени П.А. Воронина приземлился самолет, рядом с которым встал снеговик-авиатор. Работы по праздничному благоустройству планируют завершить до 7 декабря. В данный момент ведется монтаж главной Новогодней елки на Старом Торге. Там же скоро появится сказочный домик и два исполина - Дед Мороз и Снегурочка высотой 4,5 метра.

Также Новогоднюю столицу украсят километры гирлянд. Одной из главных достопримечательностей станет звездное небо над пешеходной частью Театральной улицы. Похожий навес из гирлянд будет и в сквере Мира, в Центральном Парке возводится резиденция Деда Мороза, идет установка ели.

Всего в городе будет установлено 28 искусственных елей, декоративная подсветка появится на 300 деревьях, город украсят объемно-пространственные композиции и элементы дополненной реальности.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Павлов поинтересовался мерами санитарной безопасности при проведении праздничных мероприятий. По словам городского головы Дмитрия Денисова все торжества будут проходить на открытом воздухе с соблюдением требований Роспотребнадзора.

"В городе запланирован широкий спектр мероприятий на большом количестве площадок, - отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Уверен, что празднование пройдет на высоком уровне и калужане в полной мере ощутят себя жителями новогодней столицы".