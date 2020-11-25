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25.11.2020 16:45

Калужским подрядчикам пригрозили штрафами за испорченную плитку

Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

25 ноября на заседании городской думы заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Алексей Иванов рассказал о приведении в надлежащее состояние тротуарной плитки после капитального ремонта домов в центральной части города.

Этот вопрос на предыдущем заседании городской думы подняли депутаты Сергей Павлов и Андрей Нефедов, после проведения работ плитка на многих участках Театральной площади оказалась залита краской и клеевыми смесями.

Фото: Калужская городская дума
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Как сообщил Алексей Иванов, подрядчикам установлен срок в 10-12 дней для приведения в порядок тротуарной плитки, за нарушением сроков последуют штрафные санкции.

"В городе проводится огромный объем работ по ремонту фасадов и благоустройству в рамках подготовки к 650-летию Калуги, - отметил глава городского самоуправления Юрий Моисеев. - Одновременно с этим подрядные организации портят внешний вид центральной части города, заливая краской тротуарную плитку, неужели было так трудно заблаговременно укрыть тротуары? Такие ляпы могут испортить все впечатление от проведенных работ".

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Павлов добавил, что аналогичные проблемы возникали и в прошлом году, но никаких выводов подрядчики не сделали.

"Плитка была залита довольно стойкими химическими составами и оттереть ее, скорее всего не удастся, - сообщил коллегам депутат Андрей Нефедов. - Подрядчикам нужно готовиться к тому, что за свой счет им придется менять тротуарную плитку".

Руководитель подрядной организации Альберт Саитов признал претензии депутатов обоснованными и заявил о готовности выполнить все необходимые работы, в том числе и заменить плитку, если это потребуется.

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