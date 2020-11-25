МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице до утра четверга

Туман и гололед ждут жителей Москвы и области в самое ближайшее время. Как сообщает столичный главк МЧС, с 9 вечера среды до 10 утра четверга видимость на дорогах не превысит 300-800 метров.

А температура воздуха опустится ниже нуля, и дороги превратятся в каток. В некоторых районах Подмосковья возможен мокрый снег.

Спасатели настоятельно рекомендуют автолюбителям столичного региона соблюдать дистанцию на дорогах, не превышать скорость и стараться не совершать опасные маневры - обгоны и перестроения. А пешеходам в такую погоду лучше обзавестись светоотражающими элементами на одежде.

Напомним, 25 и 26 ноября в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности.