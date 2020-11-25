Мишустин создал две новые ТОР в Тверской и Ульяновской областях

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил создать две новые территории опережающего развития (ТОР) в моногородах Тверской и Ульяновской областей.

В тверском Кувшинове предполагается открыть новые производства в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Это позволит диверсифицировать экономику города, где градообразующим предприятием является бумажно-картонная фабрика.

Ульяновский город Инза специализируется на деревообработке. В местной территории опережающего развития планируется реализовать сразу десять проектов с общим объемом инвестиций более 600 миллионов рублей.