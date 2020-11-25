Московские коммунальщики подготовились к непогоде в столице

Комплекс городского хозяйства Москвы готов к неблагоприятным погодным условиям, которые ожидаются в ближайшие часы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в социальных сетях.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, возможен мокрый снег. Городские службы готовы к наступлению непогоды. Под особым контролем - состояние проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. При ухудшении погодных условий их обработают противогололедными материалами", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - не укрываться от непогоды под шаткими конструкциями и деревьями.