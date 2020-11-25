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25.11.2020 00:04
Рубрика: Общество

Класс ждет

Студентов пригласили на работу в школы
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8319)
Студентов столичных педвузов и колледжей, участников проекта "Учитель на замену", пригласили на работу в столичные школы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Учитель на замену" появился в столице в 2019 году, еще до пандемии коронавируса. Сейчас, когда заболеваемость COVID-19 снова ползет вверх, сервис стал особенно востребован. Через него директора школ находят возможность временно заменить педагогов, находящихся на больничном или попавших в группу риска. В октябре и ноябре в классы к младшим школьникам, которые продолжают учиться очно, из профильных вузов и колледжей направили более 400 студентов. Одни из них в роли ассистентов помогают учителям с опытом, которые ведут свои занятия дистанционно, другие в некоторых случаях полностью берут на себя их обязанности. "Сервис очень пригодился в период сложной эпидемиологической ситуации, - объяснила Ракова. - Для студентов педагогических вузов и колледжей это стало отличной практикой, они сразу оказались в полевых условиях, погрузились во все тонкости образовательного процесса, получая поддержку и советы от опытных педагогов". По ее словам, 75 человек - 35 вузовских студентов и 40 учащихся колледжей - по итогам практики получили работу.

По итогам практики 75 студентов теперь работают школьными учителями

Директора школы N 1284 Ольгу Глазкову сервис выручал и до пандемии. Поэтому она не раздумывая воспользовалась им и этой осенью. Сейчас в ее школе ведут уроки четыре студентки из Педагогического колледжа N 10. Их работой Ольга Глазкова довольна. Часть из них директор знает еще по прошлым практикам, работе летом в образовательных сменах. "Девушки учатся в колледже на четвертом курсе, достаточно хорошо подготовлены, быстро включаются в учебный процесс, - поделилась Ольга Глазкова наблюдениями с "РГ". - Я даже присмотрела кое-кого на будущее".

Фото: Евгений Софронеев/ТАСС
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По словам Глазковой, "новобранцы" работают по договору. Зарплата индивидуальная, в зависимости от часов и нагрузки, но, как сообщили в мэрии, сопоставимая с тем, что получают работающие учителя. Средняя зарплата, напомним, у педагогов, по данным департамента образования Москвы, 116 тысяч рублей. Следовательно, если студент выполняет все то же самое, что и учитель, он может заработать столько же. "Сколько же набегает?" - спрашиваю у директора школы. "Сумма достойная", - слышу в ответ. Поинтересовался у студентки Валерии Чуркиной, девушка сказала: "На оплату не жалуюсь". Но самое ценное, по ее словам, опыт, который она сейчас нарабатывает. Под ее крылом - третий класс. Впервые попробовала себя в роли классного руководителя, научилась работать с электронным журналом и управляться с онлайн-платформой для проведения уроков. В будущем планирует связать свою жизнь со школой. Этот путь рассчитывает пройти и Алсу Юмаева, которая тоже решила не упускать шанс и присоединилась к проекту. Она рассказала, что ее всегда привлекала работа с детьми. А тут появилась возможность погрузиться в профессию, что называется, с головой: преподает, руководит классом, ведет продленку, общается с родителями. Проект, уверена Алсу, позволил осознать, нужна ли ей школа и хочет ли она быть учителем. Сейчас она определилась и потому дает утвердительный ответ: да.

Чтобы найти замену педагогу, директору школы нужно отправить заявку через сайт zamena.mosmetod.ru. Специалисты Городского методического центра быстро подберут подходящего учителя или студента.

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