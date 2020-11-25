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25.11.2020 08:58
Рубрика: Общество

Москва увеличит количество цифровых исследований до 10 млн к 2023 году

Текст: Любовь Проценко

Москва увеличит количество цифровых исследований до 10 миллионов к 2023 году. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: iStock
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"В ближайшие три года в Москве будет продолжено масштабное обновление и модернизация парка медицинского оборудования городских больниц и поликлиник в рамках закупок по контрактам жизненного цикла. Устаревшая медтехника будет полностью выведена из работы и заменена на цифровую. Соответственно, к 2023 году мы прогнозируем рост числа цифровых исследований до 10 миллионов".

В настоящее время более 80% всего диагностического оборудования Москвы является цифровым. В общей базе собрано уже более 6 миллионов цифровых снимков, их число постоянно растет. Все аналоговое оборудование постепенно заменяется на современное цифровое, что позволяет включать его в единое цифровое медицинское пространство столицы и повышать качество диагностики.

Самый значительный рост числа цифровых исследований по сравнению с 2020 годом запланирован в диагностической маммографии и рентгенографии - на 172% и 136% соответственно. Количество КТ-исследований в настоящее время уже достигло 1 млн 710 тысяч и по прогнозам вырастет до 2 млн 325 тысяч в 2023 году.

Фото: iStock
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Напомним, в Москве на протяжении нескольких лет работает единый радиологический информационный сервис - ЕРИС ЕМИАС, в который ежедневно загружаются до 20 тысяч изображений с цифровых устройств: данные компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, маммографии, рентгенографии и флюорографии. Сейчас к ЕРИС подключено более 1200 диагностических устройств в 155 амбулаторных и стационарных медицинских организациях Москвы. Все они объединены в единую сеть, и все изображения попадают в централизованную базу. Помимо удобства для врачей, это позволяет стандартизировать подход к описанию снимков, вести учет лучевой нагрузки на пациента, а также контролировать загрузку оборудования по городу в целом.

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