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25.11.2020 00:05
Рубрика: Общество

Кровное дело

Москвич десять раз сдал плазму для лечения COVID-19
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8319)
Необычный случай зафиксировали столичные медики: в плазме донора Андрея Шапкина, переболевшего ковидом еще в мае, и в ноябре сохраняется высокий уровень антител. Это позволило ему уже десять раз сдать плазму с антителами к коронавирусу. Он сдавал бы и дальше, если бы не полагался двухмесячный восстановительный отпуск между донациями. Зачем это нужно Андрею Шапкину, 49-летнему москвичу из района Марьина Роща, работающему сантехником на одном из космических предприятий столицы?

Выяснилось, донорством Андрей занимается полжизни и кровь с ее компонентами он сдавал уже более 90 раз. За бескорыстную помощь пару лет назад стал почетным донором Москвы, а неделю назад - почетным донором России. "Меня привлек сосед, который получил такое звание еще при Советском Союзе, - вспоминает Андрей Шапкин. - Я попробовал, голова не кружится, а польза людям огромная. Да и самому приятно делать людям добро, отдавать частичку себя".

В Москве стало проще сдать плазму с антителами к COVID-19

Здоровье же у Андрея всегда было крепкое: служил в морском флоте, играл в футбол, по утрам бегал, пускал голубей со своей голубятни. "В общем вел здоровый образ жизни, - говорит он. - Ведь кадровые доноры сдают плазму раз в 15 дней!". И далее делится секретами: гемоглобин восполняет гранатовым соком, а еще за два дня до донации переходит на полезную пищу: мясо, рыбу и овощи готовит в пароварке. Невкусно, зато полезно.

Где подцепил ковид, он не знает, но болел тяжело, с поражением легких. А вылечился и снова стал донором, но теперь уже плазмы с антителами к коронавирусу. Ее используют в столице для лечения средних и тяжелых пациентов с COVID-19. Врачи говорят, благодаря ей болезнь протекает легче, иногда даже медикаменты не требуются, а уж до ИВЛ точно дело не доходит.

Завотделением по переливанию крови ГКБ N52 Оксана Карпова, к отделению которой приписан Шапкин, говорит, что таких постоянных доноров, как Шапкин, немного, может быть, человек десять. И почти все сдают ковидную плазму.

Как прокомментировали "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы, в городе в штатном режиме работают четыре криобанка для собранного биоматериала на базе Центра крови им. Гаврилова, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ N67 им. Ворохобова и ГКБ им. Буянова. Поделиться кровью на плазму могут все переболевшие коронавирусом. Противопоказаний для этого немного: хронические, инфекционные и онкологические заболевания, возраст младше 18 лет, нанесение татуировок, пирсинга и процедуры иглоукалывания в последний год. При этом добровольцы ковидной плазмы получают за донацию пять тысяч рублей. Но Андрей Шапкин сдает свою кровь безвозмездно.

Справка "РГ"

В ноябре в столице открылись дополнительные пункты сдачи плазмы. Теперь сдать ее можно по семи адресам:

  • 1. Центр крови имени О.К. Гаврилова - ул. Бакинская, д. 31
  • 2. НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12
  • 3. ГКБ N52 - ул. Пехотная, д. 3 корпус 1
  • 4. ГКБ им. М.П. Кончаловского - Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 5
  • 5. Центр крови имени О.К. Гаврилова - ул. Поликарпова, дом 14, корп. 2
  • 6. Служба крови ГКБ имени А.К. Ерамишанцева - ул. Ленская, д. 15
  • 7. ГКБ N 67 им. Л. А. Ворохобова - ул. Саляма Адиля, д. 2/44
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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