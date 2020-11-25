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25.11.2020 17:12
Рубрика: Происшествия

Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов

Текст: Ирина Рыбникова

Начиная с 1 августа москвичи, вернувшиеся из поездок в другие страны, были по решению судов оштрафованы на 4 миллиона 250 тысяч рублей. Причиной тому стало игнорирование обязательного требования о внесении результатов ПЦР-тестов на коронавирус на едином портале государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Записаться на ПЦР в Москве стало проще

Около 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не проходят тестирование или вовремя не прикрепляют результат теста на портал. Сделать это нужно в течение трех дней после прилета. За нарушение этого требования грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей. И он автоматически вырастет до 300 тысяч, если нарушитель вернулся с вирусом, но тест не сдал и заразил других людей.

По данным столичного Роспотребнадзора, эти штрафы были присуждены 335 гражданам, проигнорировавшим исполнение своих санитарных обязательств.

В надзорном ведомстве напомнили, что пройти тестирование москвичи могут не только непосредственно в аэропортах по прилету из других стран, но и во всех поликлиниках бесплатно.

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