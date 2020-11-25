На Москву надвигается циклон "Таня"

В пятницу в Москву придет циклон "Таня". Он испортит жителям столичного региона выходные, принеся с собой ветер, гололед и осадки из смеси мокрого дождя и снега.

Как сообщает центр погоды "Фобос", с завтрашнего дня "Таня" начнет хозяйничать в Сант-Петербурге, а к пятнице доберется и до Москвы. В ночь с четверга на пятницу в Московском регионе слегка подморозит до минус 1-3 градусов, а уже днём столбики термометров покажут те же 1-3 градуса, но со знаком плюс. Потепление будет сопровождаться пасмурным небом и неприятным ветром, снегом с дождями, не исключен гололед. По словам синоптиков, такая погода хоть и неприятна, но все же считается относительно теплой и примерно на 2,5 недели отстает от климатических норм.

Устойчивого снежного покрова москвичам пока тоже не обещают.