На Нововоронежской АЭС названы имена молодых лидеров

23 ноября на Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) завершился отборочный этап конкурса "Энергия молодых", где были определены победители, которые представят атомную станцию в финале. Конкурс проходит второй год подряд по номинациям - "Восходящая звезда", для работников в возрасте до 30 лет со стажем работы на НВ АЭС до трех лет, и "Молодой лидер", где свои силы пробуют все работники до 35 лет.

В этом году свои заявки на участие прислали 28 молодых работников станции, из которых комиссия выбрала девять финалистов. На отборочном этапе, молодые работники выступили с презентацией о своих достижениях за прошедший год. Члены жюри под председательством директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова оценивали доклады и задавали вопросы. Экспертной комиссией учитывались рационализаторская и изобретательская работа участников, участие в ПСР-проектах, в конференциях, общественной деятельности, поданные предложения по улучшению, значимость представленных достижений, личный вклад в достижение результата и навыки презентации.

В номинации "Восходящая звезда" победителем стал инженер 2 категории отдела информационно-коммуникационных технологий Кирилл Виткалов. Лучшей в номинации "Молодой лидер" стала инженер 1 категории отдела информационно-коммуникационных технологий Елена Кубышкина.

В этом году конкурс был дополнен еще одной номинацией "Лидер в развитии молодежи", в ней участвуют руководители, которых поддержали молодые специалисты. По решению комиссии первое место занял начальник лаборатории спектрометрии отдела ядерной безопасности и надежности НВАЭС Василий Быков.

"Мою кандидатуру, как наставника предложил непосредственно молодой специалист. Я хорошо знаю их проблемы. Люди, приходя на производство, сталкиваются с ограниченным объемом информации, отсутствием внимания к себе. Поэтому я стараюсь с их первых шагов давать информацию, которая позволит в перспективе сделать очередной шаг в профессиональном развитии", - рассказал Василий Быков.

Все финалисты конкурса получили дипломы, для них предусмотрено и материальное поощрение. Работники, занявшие первые места, будут защищать честь станции на заключительном этапе конкурса, который пройдет среди всех предприятий электроэнергетического дивизиона. Конкурс "Энергия молодых" направлен на повышение мотивации и вовлеченности молодежи, стимулирование ее профессиональной и общественной инициативы, карьерный рост, обеспечение самореализации и совершенствования профессиональных навыков.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru