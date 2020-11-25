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Текст:   Александр Мелешенко 
15:59 25.11.2020

Риелторы дали прогноз по росту цен на новостройки в Москве

Цены на квартиры в новостройках столичного региона в ближайшие полгода будут расти примерно на 1-3 процента ежемесячно в зависимости от конкретного периода и локации. Ждать падения цен не стоит, для этого сейчас нет предпосылок.

Фото: iStock
Платежи по ипотеке приблизились к арендной плате за квартиру

Такой прогноз дали в компании "НДВ-Супермаркет Недвижимости". Там напомнили, что спрос на жилье в Москве и Подмосковье сильно упал весной из-за режима самоизоляции, но в последующие месяцы это падение было нивелировано на фоне льготной ипотеки.

"В столичном регионе в июле был зафиксирован нетипичный для этого месяца рост +8 процентов к средней стоимости кв.м. в июне, - говорят аналитики. - По итогу июля 2020 года средняя стоимость "квадрата" составила в столице более 250 тыс. руб. До сегодняшнего дня последующий рост цен в Москве остается традиционным - порядка +1-2 процентов к цене предыдущего месяца".

В декабре, считают в компании, цены в Москве вырастут еще на 1 процент, в праздничных январе и мае рост будет околонулевым, а вот в феврале-апреле составит до 2-3 процентов. "Таким образом, спустя полгода, средняя стоимость за "квадрат" в Москве (в пределах МКАД) будет колебаться в районе 275 - 280 тыс. руб.", - делают вывод эксперты.

В новой Москве аналитики прогнозируют среднюю цену квадратного метра к маю следующего года порядка 161,5 тыс. руб. Сейчас она держится на уровне 152 тыс. руб. В Подмосковье же средняя цена квадрата за полгода может вырасти с нынешних 104 тыс. руб. до 108 тыс.

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