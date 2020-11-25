Синоптики прогнозируют ледяной дождь в столице в ночь на 26 ноября

В Москве в среду днем воздух прогреется до +2 градусов. Дождь возможен в вечерние часы, а в ночь на четверг ожидается ледяной дождь и похолодание. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, дожди в среду пройдут местами, в общей сложности может выпасть до 1 см осадков. Атмосферное давление останется пониженным, как и содержание кислорода с воздухе. Такая погода может ухудшить состояние здоровья метеозависимых людей. Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, в вечерние часы среды начнется похолодание и к утру четверга термометры покажут -2...-3 градуса. Так как в ночные часы ожидается снег с дождем, пониженная температура может снова превратить городские территории в каток.