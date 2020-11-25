В Калуге, Тамбове и Туле введены новые ограничения из-за COVID-19

Власти трех регионов ЦФО усилили ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

В Калуге с 1 декабря по 15 января вводится запрет на работу общепита в ночное время. 25 ноября глава региона внес такие изменения в постановление об ограничительных мерах. В эти полтора месяца калужские рестораны, кафе и прочий общепит не сможет принимать посетителей с полуночи и до 6 часов утра. Причем, запрет вводится еще и на развлекательные мероприятия, в том числе и в ночных клубах.

Тамбовские власти обязали собственников торгово-развлекательных центров не пускать в ТРЦ детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей. Ограничение введено с 25 ноября и будет действовать до особых распоряжений. Также в постановление губернатора внесено уточнение, что режим самоизоляции для беременных женщин, людей старше 65 лет и страдающих определенными заболеваниями не действует в случае вызова судьи и правоохранительных органов для участия в процессуальных действиях.

В торговых центрах Тульской области вводится единый санитарный час. Ежедневно с 15 до 16 часов в торговых залах должны проводить "глобальную дезинфекцию", сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев. При этом одномоментная обработка проводится без посетителей.