В Калужской области появится 91 медицинский пункт

В проект модернизации первичного звена здравоохранения в Калужской области включены больше половины - 19 из 35 - медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

- Всего по проекту запланировано строительство 91 ФАПа, трех врачебных амбулаторий и одного кабинета врача общей практики. Все они будут обеспечены медицинскими кадрами, - сообщил министр здравоохранения региона Алан Цкаев. - Также в рамках модернизации будет закуплено 2538 единиц оборудования.

Приобрести должны также 51 диагностический аппарат: КТ, МРТ, УЗИ и оборудование для рентгена. Помимо этого гараж медицинских организаций пополнится 198 автомобилями.

Переоценить значение ФАПа в деревне невозможно, ведь расстояние до ближайшей больницы в райцентре измеряется порой десятками километров. Недавно при анализе территориального планирования специалисты выявили в регионе еще три деревни с "расстоянием доступности более шести километров". Теперь и в них построят новые фельдшерско-акушерские пункты. Главное - чтобы подрядчик не подвел.

Ранее из-за недобросовестного подрядчика сложилась непростая ситуация со строительством ФАПов

Хотя на бумаге все заявления выглядят вполне достойно, к сожалению, реалии не всегда совпадают с планами. Так, в октябре активисты регионального отделения ОНФ провели мониторинг качества строительства и оснащения модульных ФАПов на территории области, возведение которых было запланировано на этот год. Всего общественники проверили исполнение 42 контрактов, по которым подрядчики, выигравшие конкурс в этом году, должны были до 1 декабря сдать готовые здания. Итог оказался скандальным: подрядчик из Тульской области не сдал ни одного из 23 объектов, калужский - сдал 13 из 19, из них прошли лицензирование и заработали лишь пять.

- Мониторинг показал низкое качество строящихся объектов от тульской компании. Представители Народного фронта зафиксировали факты использования уже не новых стройматериалов и очевидные нарушения при проведении строительно-монтажных работ. Тем временем люди продолжают ждать улучшения качества медицинской помощи. В итоге фельдшеры ФАПов вынуждены заказывать дрова для подготовки к зиме, - прокомментировал ситуацию руководитель регионального исполкома ОНФ в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

Общественники обратились в минздрав региона с требованием проконтролировать сроки сдачи и качество строящихся объектов. Губернатор в свою очередь поручил профильному министерству мобилизоваться и исправить ситуацию, о чем написал на своей странице в соцсетях. В результате часть контрактов с тульским подрядчиком была расторгнута.

Компетентно

Вячеслав Шапша, губернатор Калужской области:

- Из-за недобросовестного подрядчика непростая ситуация была со строительством фельдшерско-акушерских пунктов. 2 ноября состоялся аукцион, по результатам которого были заключены госконтракты на установку ФАПов с новыми компаниями. К 23 декабря подрядчик обязуется установить все объекты.