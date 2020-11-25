В Костроме полицейский сбил ребенка

Следственное управление СК РФ по Костромской области организовало доследственную проверку по факту ДТП с участием автомобиля полиции.

Со слов официального представителя ведомства Ольги Вакуровой, информация об аварии была размещена в одной из соцсетей.

- По сообщениям пользователей Сети, в Костроме на пешеходном переходе произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции, который сбил 10-летнего ребенка, переходившего улицу на зеленый сигнал светофора. Ребенка с места происшествия увезла карета скорой помощи, - рассказала Ольга Вакурова.

В следственном управлении пояснили, что обстоятельства происшествия будут тщательно изучены.