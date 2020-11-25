Нынешний год выдался непростым для рынка печатных СМИ - многие издатели вынуждены были перейти работать в онлайн, но пресса по-прежнему остается наиболее значимым медиа почти для 80 процентов москвичей. Газеты и журналы продолжают читать порядка 8 миллионов горожан. О поддержке изданий рассказала первый замруководителя департамента СМИ и рекламы Москвы Юлия Казакова на XX Городском форуме печати "Актуальные вопросы издания и распространения периодической печати и книжной продукции".

- Москва остается центром российского издательского бизнеса, где сосредоточены ведущие редакции федеральных изданий. Головной офис в столице имеют около 50 доминирующих на рынке газетных и журнальных компаний, занимающих по оборотам более 60% печатного рынка и 75% российского рекламного рынка прессы. Из 6 тысяч массовых изданий России, более половины выходят в Москве - около 300 федеральных и городских газет и порядка 3 тысяч журналов, - рассказала Казакова.

Годовой объем рынка печатных СМИ Москвы в этом году приблизился к отметке 170 млн экземпляров. Прогнозируемая выручка от реализации в рознице и по подписке уменьшится по итогам года примерно на 20 процентов, до 8 млрд рублей. "По оценкам экспертов, в этом году издатели недополучат от реализации печатных копий в рознице и по подписке около 30 процентов доходов, то есть примерно 3,5 млрд рублей", - продолжила Казакова. Единственная рекламная категория, которая показала рост бюджета - социально-политическая реклама о необходимости соблюдения правил безопасности во время пандемии.

На плаву многим помогли остаться меры поддержки государства. В частности, отрасль была включена в список пострадавших в период пандемии. В свою очередь столичный департамент СМИ и рекламы сохранил поддержку социально значимых печатных СМИ, прежде всего городских изданий. В этом году, как и в прошлом, многие редакции СМИ, арендующие помещения у города, получили компенсацию расходов по оплате аренды в размере разницы между установленной и минимальной ставками арендной платы. За счет города порядка 730 тысяч москвичей - ветеранов, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей - подписаны на еженедельный выпуск газеты "Вечерняя Москва".

Тем временем

На форуме были также подведены итоги ежегодного городского смотра "Информируем из первых рук". Победительницей в номинации на лучшую авторскую публикацию о жизни столицы среди федеральных и городских изданий стала Ангелина Зеленькова - корреспондент отдела "Москва". Журналисты "Российской газеты" поздравляют коллегу с наградой!