Столичные власти надеются, что новое девятиэтажное здание, в которое переехали налоговые инспекции по Западному и Юго-Западному административным округам, понравится и налогоплательщикам, и работающим там сотрудникам Федеральной налоговой службы по Москве. Построенное по индивидуальному проекту, оно оснащено самыми современными инженерными системами, оборудовано оргтехникой, компьютерами и серверами, которые позволяют осуществлять централизованную обработку данных.

Осмотрев новостройку, мэр Москвы Сергей Собянин сказал:

- За последние годы налоговая служба преобразилась кардинальным образом. Я помню, какой она была в 2010 году и какой стала сегодня - это две большие разницы. Сегодня информационные цифровые технологии, клиентский подход к налогоплательщикам сделали революцию и превратили налоговую службу - и федеральную, и московскую, в одни из самых лучших в мире.

Девятиэтажное здание на Мосфильмовской улице построили меньше чем за два года

В произошедших переменах глава города видит огромную заслугу и прежнего руководства ФНС во главе с Михаилом Мишустиным, и нынешнего. Ведь благодаря им и граждане, и бизнес получили возможность все реже посещать налоговые инспекции, решая большую часть вопросов путем электронного взаимодействия. Это, по мнению мэра, дорогого стоит, так как сказывается и на отношениях с налогоплательщиками, и на легализации налогов, и их своевременном начислении. А что такое налоги для Москвы? Это практически весь ее более чем 2,6-триллионный бюджет. Платят же их в столице 12,5 миллиона физических лиц, 631,9 тысячи организаций и предприятий, 369 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это их трудом год от года благоустраивается Москва. И конечно же, люди, которые работают в городе и на город, заслуживают к себе уважительного отношения. В прежних же условиях, когда эти инспекции располагались в тесных, плохо приспособленных помещениях, разбросанных по шести адресам, создать нормальные условия, было просто невозможно.

Между тем только в двух инспекциях, которые переехали в новое здание, зарегистрированы 830 тысяч налогоплательщиков. "В день тут оказывают услуги более чем полутора тысячам человек. И, конечно, людям надо понимать и чувствовать, насколько заботится о них город, насколько качественно оказываются услуги инспекцией", - сказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Здание на Мосфильмовской, 82а, построили меньше чем за два года. Для посетителей в нем предусмотрены просторные зоны обслуживания на первом этаже. Здесь же разместились столовая и конференц-зал для сотрудников на 75 мест. Со второго по седьмой этажи - кабинеты для налоговых инспекторов. На цокольном этаже - серверные, на восьмом и девятом - инженерные и технические службы. На прилегающей территории обустроена автостоянка на 32-машино-места, три из которых предназначены для инвалидов.

Справка "РГ"

Помимо здания на Мосфильмовской, в Москве за последние два года построен офис для межрайонных инспекций ФНС России по обслуживанию крупнейших налогоплательщиков, который разместился на улице Большой Черкизовской, 12 стр. 1 а.