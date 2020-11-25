Новости

"Ювентус" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов 01:12
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 24.11.2020
Более 20 животных удалось приютить с помощью проекта "Хвосты и лапки" 24.11.2020
BMW отзывает 216 внедорожников X5, X6 и X7 24.11.2020
В РФПИ не исключили возможность производства вакцины "Спутник V" в Германии 24.11.2020
Росавиация утвердила список региональных субсидируемых маршрутов на 2021 год 24.11.2020
Матвиенко оценила перспективы продления СНВ-3 в условиях передачи власти в США 24.11.2020
Трамп на брифинге в Белом доме отказался отвечать на вопросы 24.11.2020
Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет колонии 24.11.2020
Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 24.11.2020
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 24.11.2020
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 24.11.2020
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 24.11.2020
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 24.11.2020
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 24.11.2020
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 24.11.2020
Работодателям предложат завести электронные "кадры" 24.11.2020
Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру 24.11.2020
Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 24.11.2020
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 24.11.2020
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 24.11.2020
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 24.11.2020
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 24.11.2020
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу 24.11.2020
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 24.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
25.11.2020 00:17
Рубрика: Экономика

Ниже инфляции

С 1 января в столице подорожают жилищные услуги
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8319)
С 1 января в городе вырастут тарифы на жилищные услуги - подорожает наем жилого фонда, плата за содержание и капремонт. Цены на коммунальные услуги: воду, отопление, электроэнергию и прочее, пока останутся прежними. Решение по ним примут позднее, станут дороже они не раньше 1 июля 2021 года.

Размер повышения тарифов на жилищные услуги вчера назвали на заседании президиума столичного правительства. Подчеркивалось, что итоговая цифра в платежках с января вырастет ниже ожидаемого уровня инфляции в 3,5%, так что многие горожане подорожания могут и не заметить. Произойдет это как за счет небольшого роста цен, так и за счет удорожания только жилищных услуг, без коммуналки. Например, те, кто не приватизировал квартиры, будут платить на 3,5% больше. Те, которым не положены льготы, сейчас платят за наем 25,53 рубля с квадратного метра, если их дом расположен за пределами Третьего транспортного кольца. Соответственно, с 1 января эта цифра вырастет менее чем на рубль. Точных цифр в мэрии пока не опубликовали, назван лишь рост в процентах - "РГ" приводит собственные подсчеты.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Абрамченко: Тарифы на вывоз мусора для населения должны сокращаться

Почти всех москвичей коснется подорожание содержания жилья и капремонта. Тариф на содержание зависит от дома - если в нем есть лифт, то цена выше, если еще и мусоропровод, то еще побольше. Большинство горожан живут как раз в таких многоэтажках, причем на 2-м этаже и выше. Сейчас они платят 30,49 рубля с "квадрата". Рост власти утвердили в размере 4,6%. Значит, заплатить снова придется на рубль с небольшим больше - 31,89 рубля. Наконец, минимальный размер взноса на капремонт вырастет на 3,5% - с нынешних 18,86 рубля до 19,52.

Тарифы на воду, электроэнергию и отопление пока останутся прежними

Посчитаем, на сколько больше придется заплатить жителям собственной "двушки" площадью 50 "квадратов" в доме с лифтом и мусоропроводом. Получается, что с 1 января жилищные услуги обойдутся им на 103 рубля в месяц дороже. Причем независимо от числа проживающих - здесь важна площадь. Могут быть и нюансы. Например, жители первых этажей платят меньше за содержание, а обитатели домов, включенных в реновацию, освобождены от платы за капремонт. Еще важно: льготы и субсидии останутся неизменны.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Регулирование тарифов в ЖКХ

Главное сегодня

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года