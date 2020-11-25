С 1 января в городе вырастут тарифы на жилищные услуги - подорожает наем жилого фонда, плата за содержание и капремонт. Цены на коммунальные услуги: воду, отопление, электроэнергию и прочее, пока останутся прежними. Решение по ним примут позднее, станут дороже они не раньше 1 июля 2021 года.

Размер повышения тарифов на жилищные услуги вчера назвали на заседании президиума столичного правительства. Подчеркивалось, что итоговая цифра в платежках с января вырастет ниже ожидаемого уровня инфляции в 3,5%, так что многие горожане подорожания могут и не заметить. Произойдет это как за счет небольшого роста цен, так и за счет удорожания только жилищных услуг, без коммуналки. Например, те, кто не приватизировал квартиры, будут платить на 3,5% больше. Те, которым не положены льготы, сейчас платят за наем 25,53 рубля с квадратного метра, если их дом расположен за пределами Третьего транспортного кольца. Соответственно, с 1 января эта цифра вырастет менее чем на рубль. Точных цифр в мэрии пока не опубликовали, назван лишь рост в процентах - "РГ" приводит собственные подсчеты.

Почти всех москвичей коснется подорожание содержания жилья и капремонта. Тариф на содержание зависит от дома - если в нем есть лифт, то цена выше, если еще и мусоропровод, то еще побольше. Большинство горожан живут как раз в таких многоэтажках, причем на 2-м этаже и выше. Сейчас они платят 30,49 рубля с "квадрата". Рост власти утвердили в размере 4,6%. Значит, заплатить снова придется на рубль с небольшим больше - 31,89 рубля. Наконец, минимальный размер взноса на капремонт вырастет на 3,5% - с нынешних 18,86 рубля до 19,52.

Тарифы на воду, электроэнергию и отопление пока останутся прежними

Посчитаем, на сколько больше придется заплатить жителям собственной "двушки" площадью 50 "квадратов" в доме с лифтом и мусоропроводом. Получается, что с 1 января жилищные услуги обойдутся им на 103 рубля в месяц дороже. Причем независимо от числа проживающих - здесь важна площадь. Могут быть и нюансы. Например, жители первых этажей платят меньше за содержание, а обитатели домов, включенных в реновацию, освобождены от платы за капремонт. Еще важно: льготы и субсидии останутся неизменны.