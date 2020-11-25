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25.11.2020 00:08
Рубрика: Общество

Обед от шефа

Хочешь накормить нуждающихся? Рестораны помогут
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8319)
Новый сервис заработал в столице, называется он "Благотворительная доставка". Через сайт проекта жители города могут заказать готовые обеды и накормить тех, кто сейчас перед болезнью наиболее уязвим. Прежде всего, это люди старшего поколения с хроническими заболеваниями и инвалидностью. Не остались в стороне и столичные рестораны. На роскошных кухнях эти обеды готовят известные шефы, а доставку поручают волонтерам. Корреспонденты "РГ" выяснили подробности о неравнодушных москвичах и их добрых делах.
В каждом бесплатном наборе - первое, второе и десерт. Еда простая, но полезная. Фото: Александр Корольков/РГ В каждом бесплатном наборе - первое, второе и десерт. Еда простая, но полезная. Фото: Александр Корольков/РГ
В каждом бесплатном наборе - первое, второе и десерт. Еда простая, но полезная. Фото: Александр Корольков/РГ

Галине Дмитриевне Головой - 71. Пару лет назад перенесла инсульт. Последовала инвалидность, теперь ухаживать за собой - тяжелый труд. Из-за больных ног большую часть времени она проводит в кровати. Под свою опеку одинокую бабушку взял фонд "Дари еду!", который помогает продуктами пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, родителям-одиночкам. Но оказалось, что толку от их пятикилограммовых пакетов, набитых под завязку, мало. Готовить-то некому. Весенняя изоляция показала: москвичей, которые, как Галина Дмитриевна, не в состоянии сварить горячий обед, сотни. Вот и решил фонд попробовать привлечь к благотворительности столичные рестораны. "К нам сразу присоединились такие знаменитые рестораны, как Ribambelle и Savva, позже Zames. Они ежедневно готовили 50-70 обедов, которые разносили наши волонтеры", - рассказал Игорь Шатунов, основатель и руководитель проекта "Дари еду!". По его словам, дальше продвинуть идею удалось с помощью выигранного гранта мэра Москвы. На полученные деньги закупили терморюкзаки с фирменной надписью "Я помогаю людям едой!" и дождевики с логотипами проекта.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Еще недавно на кухне ресторана Savva в отеле "Метрополь" готовили блюда исключительно для гостей легендарного заведения. Теперь готовую еду в наборах будут доставлять пожилым. В рационе все самое необходимое. "Мы не производим блюда на тысячу человек, готовим порядка 40 обедов несколько раз в неделю. Это не затратно, расходы покрываются одним днем работы, - рассказал "РГ" директор ресторана Михаил Лебедев. - Наш шеф-повар Андрей Шмаков готов уделять этому время не в ущерб основной работе. Думаю, что у каждого ресторана, даже в такое тяжелое время, есть продуктовые запасы, которыми можно поделиться, приготовив простые блюда - рыбный суп, котлеты с гречкой и салат из капусты и моркови. Своей себестоимостью они не несут нагрузку на работу заведения, заработок или закупку".

Каждый обед состоит из первого и второго. Есть и десерт. Меню, конечно, не авторское. Принцип простой: еда должна быть полезной, не вызывать аллергии и проблем с пищеварением. Ну и максимальные меры предосторожности на кухне. Все работники тут в масках и перчатках, каждые два часа - влажная уборка. Ведь эта еда для тех, кто в группе риска. Забирают обеды волонтеры фонда и развозят по городу. Вчера корреспонденты "РГ" вместе с ними навестили 63-летнего Владимира Петровича, который ухаживает за 93-летней мамой. Старушка инвалид первой группы, лежачая. Но и у Владимира Петровича со здоровьем неважно - астма и третья группа инвалидности. Словом, рад любой помощи. Признается, что обеды к ним приезжают всегда горячие и вкусные. Без них они жили на бутербродах.

Обращаются в фонд москвичи через dariedu.online, но большинство, конечно, подопечные центров соцзащиты и некоммерческих организаций. Большинство - 70%, старше 90 лет. В день удается накормить около ста семей. А чтобы охватить как можно больше людей и привлечь новые рестораны и кафе, через этот же сайт каждый желающий может помочь и приобрести обед. К примеру, 150 рублей стоит суп (350 гр.) и горячее с гарниром (400 гр.). Завтрак, обед и ужин - за 450 рублей, сюда, кроме двойных порций, входят еще каша, салат и компот. А обед на неделю весом почти 7 килограммов можно оплатить за 1500 рублей. Есть и ежемесячная подписка: всего 150 рублей в течение года обеспечит целых 12 семей обедом. С каждым благотворителем фонд делится фотоотчетом от волонтеров. Проект "Дари еду" запущен четыре года назад. Начинался он с установки ящиков для сбора продуктовых пожертвований в магазинах.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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