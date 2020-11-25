Столичная полиция проводит проверку после дорожного конфликта на северо-западе Москвы. Там, прямо возле проезжей части, завязалась драка профессионального бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Абасова с бывшим полицейским Дмитрием Л.

Конфликт вышел из-за неправильной парковки. Спортсмен перегородил экс-полицейскому выезд своим Porsche, не оставив на лобовом стекле номер телефона. Мужчине пришлось ждать Абасова около 20 минут. Когда же нерадивый автолюбитель вернулся, со стороны бывшего стража правопорядка к нему последовали претензии, плавно перетекшие в потасовку.

Но бывший правоохранитель явно не знал о спортивных заслугах Абасова и, естественно, проиграл поединок. После чего отправился к своим бывшим коллегам, где написал заявление на Абасова. "Сотрудники столичной полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений", - подтвердили в ГУ МВД по Москве, уточнив, что инцидент произошел на улице Свободы около дома 42.

Спортсмена задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств. После дачи объяснений Абасова отпустили под подписку о невыезде. В активе Абасова 6 побед в октагоне (круглый ринг за металлической сеткой) и ни одного поражения в ММА.