В Москве пройдет конференция по участию СМИ в противодействии терроризму

26 - 27 ноября 2020 г. в Москве пройдет XVI международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.

Организатор конференции - Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

На конференции соберутся известные российские журналисты и эксперты, профессионалы медиаотрасли, представители зарубежных электронных СМИ, силовых структур для обсуждения самых острых вопросов, связанных с проблемой терроризма и противодействия международному терроризму через электронные СМИ. Конференцию откроют Леонид Млечин, председатель правления Международной академии телевидения и радио, руководитель дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России, Илья Лазарев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.