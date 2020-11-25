В Подмосковье готовы к работе 18 пунктов вакцинации от коронавируса

18 пунктов вакцинации от коронавируса готовы к открытию в Подмосковье. Всего таких пунктов будет 90, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

На втором этапе будут готовы уже 64 пункта, рассказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24". Вакцина от коронавирусной инфекции требует особых условий хранения - определенного холодильного оборудования. Закупка и установка такого оборудования и ведется сейчас в регионе.

Массовую вакцинацию в области начнут, не дожидаясь, когда будут готовы все 90 пунктов. Дополнительные точки будут открываться уже в процессе вакцинация.