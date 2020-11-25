Новости

Видео: У дома Марадоны собрались полиция и болельщики 22:23
Правительство выделит средства на закупку медицинского транспорта в регионы 22:13
Кабмин поддержит студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19 22:01
Черчесов выразил соболезнования родным и близким Марадоны 21:47
В Подмосковье остаются свободными более трети ковидных коек 21:44
В Турции зафиксирован третий пик коронавируса 21:35
В Подмосковье готовы к работе 18 пунктов вакцинации от коронавируса 21:21
В Вооруженных силах за сутки вылечился от коронавируса 241 военнослужащий 21:12
Митрополит Иларион прокомментировал разделение внутри кипрской церкви 21:12
Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны 20:55
Московские коммунальщики подготовились к непогоде в столице 20:51
ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов 20:41
В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны 20:34
МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице до утра четверга 19:46
Видео "Би-2" "Бог проклятых" собрало 113 тысяч просмотров за семь часов 19:42
В комитете по этике РФС прокомментировали заявление ЦСКА в адрес Черчесова 19:30
Глава СК поручил проверить ситуацию вокруг ДТП с сыном миллионера в Подмосковье 19:29
Звери из заповедников помогут попасть в московское метро 19:06
Минобрнауки будет вести мониторинг трудоустроенных выпускников и их зарплат 18:40
Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии 18:31
ФТС может получить право на дознание по делам о выводе денег из страны 18:30
В Бразилии при столкновении грузовика с автобусом погибли 32 человека 17:49
Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье 17:27
Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов 17:12
В России предложили снизить НДС для гостиниц до 7% 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 21:21
Рубрика: Общество

В Подмосковье готовы к работе 18 пунктов вакцинации от коронавируса

Текст: Ирина Рыбникова

18 пунктов вакцинации от коронавируса готовы к открытию в Подмосковье. Всего таких пунктов будет 90, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Российские ученые выявили изменения в штаммах коронавируса

На втором этапе будут готовы уже 64 пункта, рассказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24". Вакцина от коронавирусной инфекции требует особых условий хранения - определенного холодильного оборудования. Закупка и установка такого оборудования и ведется сейчас в регионе.

Массовую вакцинацию в области начнут, не дожидаясь, когда будут готовы все 90 пунктов. Дополнительные точки будут открываться уже в процессе вакцинация.

В регионах Общество Здоровье Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Для "черных кредиторов" введут сроки до трех лет
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники