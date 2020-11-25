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25.11.2020 09:47
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье приезжий обокрал частный дом на 11 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

В подмосковной Балашихе в микрорайоне Салтыковка вор залез в частный дом через окно на первом этаже. Оттуда он похитил металлический сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Вора задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское" при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался 33-летний уроженец ближнего зарубежья. В ходе обыска его квартиры обнаружена часть ранее похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям, возможных соучастников и места сбыта похищенного имущества.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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