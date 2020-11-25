В Подмосковье приезжий обокрал частный дом на 11 миллионов рублей

В подмосковной Балашихе в микрорайоне Салтыковка вор залез в частный дом через окно на первом этаже. Оттуда он похитил металлический сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Вора задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское" при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался 33-летний уроженец ближнего зарубежья. В ходе обыска его квартиры обнаружена часть ранее похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям, возможных соучастников и места сбыта похищенного имущества.