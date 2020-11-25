В Тамбове умер 102-летний летчик Александр Боднар

В ночь на 25 ноября в Тамбове скончался почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны, летчик Александр Боднар. Ему было 102 года.

На войне Александр Николаевич был штурманом дальнего бомбардировщика ДБ-3. Он совершил более 300 боевых вылетов, участвовал в обороне Москвы и Ленинграда, Сталинградской битве, воевал на Курской дуге, Кубани и в Крыму, бомбил фашистов в Польше и Германии. Дважды был сбит и выбирался к своим из-за линии фронта. В 1945 году Боднар участвовал в параде Победы в Москве. Он награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "Партизану Отечественной войны" I степени, "За оборону Москвы", "За оборону Ленинграда", "За оборону Сталинграда".

После войны летчик перебрался в Тамбов и стал журналистом: писал на экономические темы, работал в Совете ветеранов. В 2020 году Боднару присвоили звание почетного гражданина города.

- Это был героический человек, любящий жизнь и людей, глубоко порядочный, скромный. Все мы будем помнить Александра Николаевича, - сказал врио главы Тамбова Максим Косенков.

Прощание в Александром Николаевичем Боднаром состоится 27 ноября в здании драматического театра. Похоронят летчика на Воздвиженском кладбище