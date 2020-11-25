В Воронежской области определили ключевые параметры бюджета-2021

Две трети расходов направят на социальную сферу, в мероприятия нацпроектов вложат 21,5 миллиарда рублей - проект главного финансового плана обсудили на заседании правительства региона. До 30 ноября его внесут в Воронежскую облдуму.

Бюджет-2021 сверстали с учетом сценариев развития экономики страны и региона на ближайшие три года. При этом учитывалось влияние эпидемии, а также изменения бюджетного и налогового законодательства, отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

- Прогнозируемая сумма доходов составит 131,6 миллиарда рублей, расходы - чуть больше 135 миллиардов. Дефицит имеет гарантированные источники финансирования, они также предусмотрены в бюджете, - рассказал Нетесов. - Расходы бюджета сформированы на 98,4 процента по программно-целевому принципу. В полном объеме предусмотрены средства на реализацию национальных проектов - свыше 21,5 миллиарда рублей, из которых около 65 процентов составят средства федерального бюджета, а 35 процентов вложит область.

Две трети расходов областного бюджета традиционно придется на социальную сферу. Так, в проекте полностью обеспечено повышение МРОТ и оплаты труда бюджетникам согласно "майским указам" президента, проиндексированы социально значимые траты.

- Значительный объем средств выделяется на строительство объектов государственной и муниципальной собственности, развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе в сельской местности, господдержку предприятий агропромышленного комплекса, - подчеркнул Владимир Нетесов.

Особое внимание уделено здравоохранению, консолидированные расходы на отрасль в 2021 году превысят 46,3 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета в сопоставимых условиях вырастут к уровню текущего года на четыре процента и составят около 19,2 миллиарда.

На образование планируется направить 37,5 миллиарда рублей, с ростом к 2020 году на девять процентов. На соцзащиту населения - 21,3 миллиарда, что почти на 13 процентов больше уровня текущего года. На капитальный ремонт социальных объектов предусмотрено два миллиарда рублей.

Расходы дорожного фонда запланированы в объеме 15,6 миллиарда, из них 12,2 будет обеспечено за счет собственных средств.

На господдержку агропромышленного комплекса в 2021 году заложено более 6,8 миллиарда рублей, в том числе около 2,5 миллиарда за счет региона. Все виды поддержки аграриев сохранятся.

На адресную инвестиционную программу планируется выделить 12,6 миллиарда рублей, причем более половины расходов будет покрыто из средств региона. Средства пойдут на строительство объектов муниципальной собственности, главным образом в социально-культурной сфере, и инженерной инфраструктуры к ним. Всего в 2021 году возведут 214 зданий, в том числе хирургический корпус онкологического диспансера, корпус для онкогематологического отделения областной детской больницы, а также несколько школ и детских садов в сельских районах.