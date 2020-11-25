Видео: ФСБ предотвратила теракты в столичном регионе

Сотрудники ФСБ предотвратили деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

- В пакете что завернуто? Громче говори! - спрашивают оперативники у задержанного террориста.

- Бомба, - отвечает тот.

После чего на кадрах оперативного видео показано, как взрывотехники с помощью робота обезвреживают самодельное взрывное устройство. Бомбу просвечивают - на мониторе четко видна ее начинка с поражающими элементами. Показано и само задержание предполагаемого террориста в обычной квартире. После чего эксперты берут у него с рук смывы на предмет обнаружения частиц взрывчатых веществ. Уже в другом месте задерживают еще одного члена ячейки террористов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, участники ячейки намеревались совершить диверсионно-террористические акты в московском регионе. Кроме того они занимались финансированием терроризма и вовлечение в ряды запрещенной организации новых членов.

По данным ФСБ, в рамках возбужденного уголовного дела о преступлении террористической направленности на территории Владимирской области установлен и задержан участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии. В местах проживания было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а также другие предметы и документы. Как отметили в ЦОС ФСБ, проведение комплекса неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий продолжается.