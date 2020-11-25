Владимирского ребенка, похищенного в сентябре, нашли живым

Во Владимирской области накануне Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября, случилось чудо - был найден живым пропавший в конце сентября семилетний мальчик. Похитителя задержали, а мальчика после медосмотра вернули рыдавшим от счастья родителям, почти два месяца прожившим в аду - отчаяния, неизвестности, страха и боли за сына.

Из школы не пришел

- Ни эмоций, ни слов нет! Чувства, которые я сейчас испытываю, ничем не выразить! - мать мальчика, пытается подобрать слова, чтобы хоть примерно описать безразмерность нахлынувшего счастья, но не может. Да и нет таких слов, чтобы описать просоленное слезами счастье матери, ребенок которой родился второй раз.

Первоклассник пропал в середине дня 28 сентября: приехал на школьном автобусе с учебы из города в свое село, вышел с соседскими ребятишками из автобуса, но домой в этот день так и не пришел, хотя от остановки надо было пройти всего триста метров. Ребенок исчез бесследно, как в воду канул.

Активные поиски начались в тот же день. На место выехали поисковики отряда "ЛизаАлерт", следственно-оперативная группа регионального следственного управления СК РФ, полицейские, кинологи с собаками. К розыску ребенка были привлечены военнослужащие, сотрудники МЧС, неравнодушные местные жители, волонтеры из разных регионов. В помощь людям были квадрокоптеры с тепловизорами, болотоходы, легкомоторный самолет.

В населенных пунктах и садовых товариществах поисковики осматривали дома и другие постройки, опрашивали возможных свидетелей, был осушен один пруд, водолазы исследовали ближайшие водоемы. По данным "ЛизыАлерт", пропавшего мальчика искали четыре сотни пеших поисковых групп (свыше 2800 человек), которые прошли больше 10 тысяч километров. Было отснято и проверено при помощи специальной нейросети, а также благодаря добровольцам 44 тысячи снимков.

Но все эти усилия результата не дали. Через две недели развернутый штаб прекратил работу, и поиски перешли в режим автономных групп и информационного мониторинга. МВД РФ объявило о вознаграждении за помощь в розыске ребенка в один миллион рублей. Но и это действия не возымело.

- Мы все это время жили - глазами на улицу, - рассказывает мать мальчика. - Сердце матери никогда не подводит, говорят... Я все время ждала, что сына привезут, высадят где-то. Не прямо возле дома, а где-нибудь на заднем дворе, например, чтобы он дошел до дома сам. Не покидало ощущение, что он где-то рядом, что он словно где-то в гостях. Вот такое предчувствие непонятное было...

Нашли в 20 километрах

Как выяснилось в самом конце минувшей недели, ребенок действительно был рядом. Утром 20 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мальчик найден и освобожден в частном доме в деревне всего в двух десятках километров от дома.

- Некоторое время назад к сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение, - пояснила Ирина Волк.

26-летнего владельца дома задержали. В субботу по ходатайству следствия суд арестовал его на два месяца. На размещенных в интернете кадрах проведенной силовой операции похититель признается, что держал ребенка в подвале.

Главное следственное управление СК России выяснило, что 28 сентября этот мужчина приехал на автомобиле в село, где увидел возле пруда мальчика, заговорил с ним, а потом силой усадил ребенка в машину и увез в свой дом.

Мальчика искали четыре сотни пеших поисковых групп (свыше 2800 человек), которые прошли больше 10 тысяч километров

Что происходило там на протяжении почти двух месяцев, сейчас выясняют следователи. В администрации Сергеихинского сельского поселения, к которому относится деревня, о ее арестованном жителе ничего говорить не стали, сославшись на тайну следствия, но сообщили, что деревня обычная, не умирающая, в ней есть и постоянные жители, и дачники. Однако никто ребенка возле дома этого человека не видел и ничего подозрительного не замечал.

Ребенок, по словам мамы, своим родным пока не рассказывает ничего. Очевидно, что ребенок пережил огромный стресс.

- Ничего пока не говорит. "Мама, ты взрослая, ты поймешь", - вот так пока отвечает, - рассказывает женщина. - На вопрос, чем его кормили, говорит, что кушал, но что именно - не помнит. Видимо, от стресса. Он больше про сам захват говорит, когда в доме окна разбили, потому что очень испугался.

В первый свой день дома мальчик достал свои любимые игрушки. А потом к нему поиграть, как раньше, пришла семилетняя соседка-подружка... Хорошо, если произошедшее останется в памяти мальчугана лишь как неправдоподобный и странный сон. А еще лучше - вообще из памяти сотрется.

"Чудо какое-то"

- После освобождения мальчика доставили в больницу, где обследовали, а потом отпустили с родителями домой. С точки зрения медицины его состояние удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Но психологическая помощь потребуется, без сомнения, и ребенку, и семье. Поэтому мы уже подключили к этой работе наш областной психолого-педагогический центр, - уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев ответил на звонок корреспондента "РГ", будучи в дороге. Он, отец четырех детей, сам активно участвовал в поисках, все это время, как и многие владимирцы, ездил на машине с наклеенными на стекла листовками о пропаже мальчика и с удовольствием сорвал и выбросил эти листовки.

- Это просто чудо какое-то! - очень эмоционально и совсем не по-чиновничьи радовался он благополучной развязке. - Такой вот удивительный подарок на Всемирный день ребенка - 20 ноября. Я говорил с координаторами "ЛизыАлерт", так вот они считают, что это уникальный случай, потому что спустя такое длительное время искать приходится уже тело, очень трагически обычно все заканчивается. Конечно, мы все молились до последнего, надеялись. Пусть кто-то посмеется, но мне кажется, что у мальчика сильный ангел-хранитель.

По словам омбудсмена, похититель - психически нездоровый человек. И то, что ребенка нашли живым, - исключительная удача.

- Самый счастливый день... Надеялись, верили, бессонные ночи... Невозможно это передать словами, не смогу, - отец ребенка тоже не находит слов. За время поисков он поседел.

Семья перебралась во Владимирскую область совсем недавно: они уехали с Донбасса в 2014 году, сначала жили в Рязани, потом переехали под Владимир и в итоге купили в ипотеку дом. У пары четверо замечательных сыновей.

Теперь дома - все.

Комментарий

Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:

- Нам, взрослым, надо из произошедшего делать выводы. Мы сейчас совместно с областным департаментом образования готовим рекомендации во все органы местного самоуправления о сопровождении учеников начальной школы. Независимо от того, работают родители или нет, заняты или нет, учеников начальной школы необходимо сопровождать до школы и обратно. Или провожать до школьного автобуса и потом встречать. Кроме того, рекомендации будут касаться и других вопросов, потому что сфера безопасности очень комплексная. Конечно, это потребует расходов, но в каждом сельском поселении должны быть видеокамеры - хотя бы на въезде и выезде. Если бы они были, они бы очень помогли следствию быстрее найти мальчика. Наверняка и в школьном автобусе должна быть не одна камера. Вот такие вещи мы сейчас обсуждаем. Да, это вложения, но вложения в безопасность наших детей.