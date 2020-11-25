Задержан директор компании, который хотел нажиться на ее банкротстве

Директор открытого акционерного общества сумел переложить в свой карман из государственного более 600 миллионов рублей. И это только по предварительным данным. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в 2011 году директор ОАО, основным акционером которого являлся Департамент имущества города Москвы, через подконтрольные компании осуществил ряд финансовых операций. Они привели к образованию фиктивной кредиторской задолженности и банкротству данной компании.

Затем акции ОАО по заниженной стоимости выкупила аффилированная со злоумышленником фирма и завладела объектами недвижимости, расположенными в центре Москвы.

Афериста задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.