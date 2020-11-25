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25.11.2020 03:15

АО "Ургалуголь" стало лауреатом всероссийской премии "МедиаТЭК"

Текст: Павел Синин (Хабаровский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 266(8320)
Выставочный проект "Ургалуголь. Рассвет", популяризирующий шахтерские профессии, стал лауреатом конкурса "МедиаТЭК". Он проводится Министерством энергетики РФ с целью роста профессионализма сотрудников, занимающихся информационным освещением деятельности энергетических компаний.
Картины на выставке "Ургалуголь. Рассвет" посвящены шахтерским будням. Фото: Дальневосточный художественный музей Картины на выставке "Ургалуголь. Рассвет" посвящены шахтерским будням. Фото: Дальневосточный художественный музей
Картины на выставке "Ургалуголь. Рассвет" посвящены шахтерским будням. Фото: Дальневосточный художественный музей

"Ургалуголь. Рассвет" - проект из двух составляющих. Сначала родилась книга в честь 80-летия начала промышленного освоения Ургальского угольного месторождения, потом организовали выставку.

- Было три больших экспедиции - организовывали фотосъемки, готовили материалы о предприятии. Конечный результат нашей работы - прекрасная книга. Она не о предприятии, а в первую очередь о людях, - говорит специалист по связям с общественностью АО "Ургалуголь", входящего в Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК), Александр Юрченко.

Издание включает тысячи фотографий и десятки страниц текста. Яркие и насыщенные материалы книги и стали основой для выставки. Ее организаторы постарались не только составить живое представление о предприятии через фотографии, но и создали интерактивные элементы с погружением посетителей в рабочие будни шахтеров. В Дальневосточном художественном музее были слышны грохот очистного комбайна в забое, лязг скребков угольного конвейера, другие производственные шумы. Многие фотографии были снабжены QR-кодами, скачав которые, можно было посмотреть видео того или иного процесса в шахте.

- При входе в одну из интерактивных комнат посетителям выдавали каску. Надо было зажечь фонарь. Вокруг царит темнота, доносятся звуки работы шахты - огромных механизмов, людей. И вот луч фонаря выхватывает из темноты лица шахтеров, запечатленных на фотографиях. Они смотрят на вас, на головах - такие же каски, как и у вас. И создается ощущение, что вы спустились с ними в шахту "Северная". На многих это производит незабываемое впечатление, - рассказывает Александр Юрченко.

Экспозиция стала явлением в культурной жизни Хабаровска и была интересна зрителям самого разного возраста.

Премией "МедиаТЭК-2020" СУЭК также награждена за комплексную программу поддержки регионов "Вместе против COVID-19" в номинации "Социальная и экологическая инициатива". Компания отмечена за то, что в нынешний трудный год поддерживает медицинские учреждения на территориях присутствия своих предприятий, обеспечивая их необходимым оборудованием, санитарно-защитными средствами, проводит дезинфекцию общественных пространств в городах и поселках. На всех предприятиях компании сотни волонтеров присоединились к акции #МыВместе.

СУЭК получила награду и в специальной номинации этого года - "75 лет Победы" - за масштабную работу по сохранению исторической памяти народа. В течение года силами сотрудников компании были проведены десятки памятных акций, посвященных 75-летнему юбилею Победы. Главное в этих делах - особая забота о ветеранах Великой Отечественной войны и нравственное воспитание подрастающего поколения.

Проект "Говорит и слушает СГК" входящей в состав угольного холдинга Сибирской генерирующей компании нацелен на создание и развитие среды общения между компанией и потребителями услуг для формирования атмосферы взаимного доверия. Он стал победителем конкурса в номинации "Лучшая пресс-служба среди межрегиональных компаний ТЭК".

Все четыре награды престижного конкурса угольщики получили во многом благодаря основному инструменту реализации социальной политики компании - некоммерческой организации "Фонд социально-экономической поддержки регионов "СУЭК - РЕГИОНАМ". Эффективность социальных инвестиций обеспечивается использованием комплексного подхода - социальные программы и проекты продуманы, взаимосвязаны, логически дополняют и усиливают друг друга. Вместе с жителями регионов при тесном взаимодействии с органами власти фонд активно участвует в решении задач, которые важны для каждой конкретной территории, учитывая ее особенности и потребности.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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