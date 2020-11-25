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25.11.2020 12:48
Рубрика: Экономика

Арктическая экономика даст России 200 тысяч новых рабочих мест

Текст: Алексей Дуэль

Реализация новой стратегии развития российской Арктики позволит создать в регионе высокотехнологичные и максимально экологически чистые производства, которые дадут работу для 200 тысяч человек. Об этом заявил заместитель главы Миндальвостокразвития Александр Крутиков, выступая на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве 2020".

Фото: iStock
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"В Арктике готовят запуск еще как минимум трех гигантских производств, причем часть из них будет расположена на берегу, а часть - на воде, - сказал Александр Крутиков. - Здесь появится новая нефтяная провинция, она придет на смену истощающимся месторождениям Западной Сибири. В море рядом с побережьем Архангельской области будет вести добычу цинка. Таких огромных проектов будут десятки".

По данным замминистра, вслед за новыми рабочими местами начало расти население на Ямале и Чукотке, в Норильске. Средняя зарплата в Арктике вдвое превышает показатели для "материковой" России.

Перспективы региона связаны и с развитием Северного морского пути. Этот транспортный коридор изменит всю мировую логистику, позволит быстрее и с меньшими издержками доставлять грузы из Азии в Европу, полагает Александр Крутиков.

"Вся Арктическая зона России стала самой большой в мире свободной экономической зоной, - добавил замминистра. - Процесс запущен, льготы заработали, первые проекты уже реализуются. Созданная система преференций приведет к росту экономической активности в регионе. Это создаст новые возможности для международного экономического сотрудничества в Арктике. На Ямале уже работают Франция и Япония, в регион недавно пришел Сингапур. Думаю, появятся и другие участники".

В регионах Экономика Работа Занятость Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Арктика: битва за ресурсы

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