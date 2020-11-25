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25.11.2020 03:00
Рубрика: Власть

Для встречи Нового года в пандемию регионы найдут разумный компромисс

Текст: Андрей Полынский
Главы Якутии, Удмуртии, Камчатского края и Омской области рассказали, как будет проходить празднование Нового года в этих регионах в условиях пандемии коронавируса.
Фото: Пресс-служба Деда Мороза Фото: Пресс-служба Деда Мороза
Фото: Пресс-служба Деда Мороза
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Погодные условия - температура воздуха ниже минус 45 градусов - вряд ли позволит жителям Якутии провести новогодние мероприятия на открытом воздухе. В то же время власти не планируют полностью запрещать новогодние гулянья в республике.

"Праздник, безусловно, состоится. Уже 1 декабря мы запускаем фестиваль "Зима начинается с Якутии", первые новогодние елки в стране по традиции зажгутся именно у нас. А в целом будем действовать взвешенно и аккуратно. В этом году, к сожалению, придется делать все в онлайн-формате", - рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на онлайн круглом столе в ТАСС.

По словам главы региона, нормы ограничений, которые действуют внутри зданий, останутся. "Но здесь нужно подходить разумно. У нас республика огромная, на севере есть поселки и села, где за 9 месяцев не было ни одного случая ковида. И нет смысла там вводить какие-то ограничения. Если они будут, то только в крупных городах", - подчеркнул Айсен Николаев.

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что в этом регионе власти вынуждены ввести ограничения на посещение театров, в том числе детских. Теперь на один спектакль будут продавать не более 50 билетов, чтобы можно было соблюсти безопасную дистанцию между зрителями. Также в области отменены массовые новогодние празднования, в том числе и общешкольные. Но в то же время в школах разрешено отмечать Новый год в каждом классе отдельно, чтобы не было большого скопления детей в одном месте. Также в городах увеличили количество объектов на улицах, где можно активно проводить праздники - катки, снежные горки, лыжные трассы и прогулочные дорожки.

Фото: iStock
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По пути запрета массового скопления людей в замкнутом пространстве пошла и Камчатка, где также будут делать упор на народные гуляния на открытом воздухе. "К счастью, у нас на Камчатке зима достаточно комфортная. И мы планируем серию праздничных мероприятий. Из таких фишек, которые мы в этом году делаем, будет езда на собачьих упряжках, - рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. - Пользуясь случаем, приглашаю всех к нам в гости. Не пожалеете".

А вот глава Удмуртии Александр Бречалов заверил, что праздник в республике пройдет однозначно шумно и по-настоящему. "Потому что Новый год в сознании людей - это ожидание чуда и перемен. А в наше время необходимость изменений как никогда очень остро чувствуется, - отметил глава региона. - Мы несколько увеличим время работы ресторанов и другого общепита, потому что запрет приведет к тому, что люди будут собираться где попало и употреблять что попало. Мероприятия тоже отменять не будем, надо создать людям настроение и их поддержать".

При этом, признался глава региона, нужно четко осознавать, что на региональную систему здравоохранения в новогодние праздники ляжет двойная нагрузка. Традиционные для этого времени травмы и отравления будут помножены на коронавирус. К чему в данный момент регион уже готовится. "В этой непростой ситуации мы ищем возможности и находим их", - резюмировал Александр Бречалов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Приволжье ДФО Камчатский край ДФО Якутия СФО Омская область ПФО Удмуртия Новый год

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