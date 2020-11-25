Компанию ННК наградили за помощь волонтерам

Памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и грамоту главы государства получили предприятия "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), работающие в Дальневосточном федеральном округе.

Акция взаимопомощи #МыВместе объединяет членов Всероссийского общественного движения "Волонтеры-Медики", Ассоциации волонтерских центров и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Во время пандемии добровольцы доставляют продукты первой необходимости и жизненно важные лекарства людям, находящимся в зоне риска.

Продолжающийся рост заболеваемости показал, что далеко не все и всегда могут получить оперативную медицинскую помощь на дому. Врачу необходимо успеть на десятки вызовов, и теперь в этом им помогают волонтеры. Они не только развозят бесплатные рецептурные лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией, но и работают с медицинскими учреждениями, занимаясь организацией транспорта для выезда врачей поликлиник и больниц к пациентам. Это новое и самое важное на сегодняшний день направление их деятельности.

Неравнодушным активистам "на колесах" с самого начала пандемии помогает ННК. На каждой из почти 300 АЗС, расположенных на Дальнем Востоке, "автоволонтеры" могут заправить свои машины бесплатно. Благодаря предоставляемому компанией топливу география поездок добровольных бригад расширилась, количество рейсов существенно возросло, а время в пути заметно сократилось.

- Исторически наш народ объединяется, чтобы сообща противостоять вызовам времени. Сегодня общественность, бизнес и власть сплотились в борьбе с возникшей угрозой. Разумеется, не в правилах ННК оставаться в стороне - мы раздаем топливные карты волонтерам во всех точках присутствия бренда на Дальнем Востоке, - подчеркнули в компании.

О тех, кто помогает, нужно знать хотя бы потому, что бескорыстная помощь частного лица, некоммерческой организации или крупной компании, составляющей основу экономики региона, становится все более значимой в глазах общественности. Поэтому летом власти России учредили памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе".

Символично, что во Владивостоке награду руководителю АО "ННК-Приморнефтепродукт" вручал известный в регионе врач, действительный член Международной ассоциации детских нейрохирургов, проректор по медицинским вопросам ДВФУ, сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Пак.

- За период проведения акции взаимопомощи "#Мы Вместе" с апреля по октябрь 2020 года волонтеры выполнили более 7000 заявок от жителей муниципальных районов Приморского края. Неоценимую помощь в организации доставки продовольствия, медицинских препаратов и врачей к больным оказало акционерное общество "ННК-Приморнефтепродукт", предоставив на безвозмездной основе возможность заправлять экипажи волонтерских групп, - выразил он общую благодарность.