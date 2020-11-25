Остров Итуруп окружен морем и океаном, полными разнообразных морских обитателей. Здешние рыбалки - мечта миллионов. Понятно, что рыбные блюда и деликатесы были и будут главными в рационе островитян. Но недавно в этом суровом краю стали выращивать отборные овощи: алые помидоры, хрустящие огурцы и сочную капусту - в лучших традициях эффективного растениеводства.

В этом году ЗАО "Курильский рыбак" выловило и переработало порядка 30 тысяч тонн красной рыбы. Фото: Максим Федоров

Рыбалка экстракласса

Жизнь острова вращается вокруг трех основных отраслей: туризма, бальнеолечения и рыбалки.

Рыбалка - самая масштабная из них. На итурупские путины десятилетиями отправляются люди со всей страны. Многие, приехав на сезон, остаются здесь на всю жизнь.

Сергей Борзов прибыл на остров двадцать шесть лет назад молодым ихтиологом после окончания Калининградского университета. Рассчитывал проработать несколько лет, но остался надолго.

- Рыбалка у нас уникальная, такой рыбы, как на Курилах, нет нигде в мире! - с неподдельной гордостью говорит Сергей Иванович.

Сегодня он - заместитель генерального директора ЗАО "Курильский рыбак". В этом году предприятие выловило и переработало порядка 30 тысяч тонн красной рыбы.

Все разговоры о том, что "нынче рыба уже не та", ихтиолог Борзов отметает напрочь.

- В природе все циклично, были годы обилия иваси, сегодня эта рыба ушла, на ее место пришли другие виды. Пройдет время - и круг природы повторится снова, и так вечно, - уверен Сергей Иванович.

Оказывается, при изменении температуры воды всего лишь на один градус меняется и количественно-качественный состав обитающих в ней рыб.

Сегодня рыбопереработка на островных заводах в большей части автоматизирована, хитроумные японские линии сами сортируют улов, моют, режут на идеально ровные куски и замораживают.

Народ на курильскую путину съезжается со всех уголков страны: с Алтая, Сахалина, из Башкортостана, Приморья и даже Подмосковья. Условия работы - редкость для дня сегодняшнего. Предприятие оплачивает дорогу, трехразовое питание и комфортабельное проживание.

- Средняя зарплата - 120 тысяч в месяц. Я таких денег нигде не заработаю, - говорит рыбо­обработчица из Барнаула Ольга Никонова.

Она седьмой год рыбачит на Итурупе.

Детсад для мальков

А еще на Итурупе лучшая икра! Это правда. "Мастер Раиса Додова" - эти три слова на этикетке давно уже стали на острове знаком безупречного качества, редчайшего человеческого достоинства и безгранично трепетной любви к своему делу.

Раиса Алиевна живет на острове больше тридцати лет, приехала сюда девчонкой из Грозного.

- У нас как в лаборатории. Я скажу вам по секрету, что не беру на работу в цех курящих людей. Икра это чувствует! - призналась мастер.

Оказывается, варить тузлук - еще та наука! Ее надо не просто знать, но и как-то по-особенному улавливать.

Здесь давно и серьезно занимаются воспроизводством рыбы. Без этого сегодня никак: будущий стабильный улов обеспечивается заранее, что позволяет и более точно планировать объемы производства, и в какой-то мере поддержать баланс фауны в акватории.

- Мы в год выпускаем в море примерно 360 миллионов мальков кеты и горбуши, которых предварительно выращиваем на наших рыбзаводах, - говорит Сергей Борзов.

Рыбий инкубатор - это тоже особая кропотливая и чувствительная технология. В ней нет мелочей. Важно все: от температуры воды до ее чистоты и уровня проточности. Малейшее "не так" грозит рыбьим яслям большими неприятностями.

Природа устроена таким образом, что по-настоящему хорошим показателем считается, если лет через пять с океанских просторов возвращается порядка трех процентов выпущенных на волю мальков. Такова "демография" большой рыбалки на курильском острове.

"Континентальный" огород

Курилы всегда считались зоной рискованного земледелия. Завозные овощи для этой территории - совершенно нормальная и оправданная практика. Редко кто из островитян осваивал тепличную агрономию. Специфика не та! Да, в советское время здесь были совхозы, но исключительно планово-убыточные. Островное сельское хозяйство закончилось вместе с советской властью.

Однако в этом году на Итурупе собрали прилично овощей - не хуже, чем на материковом черноземье. Краснобокие помидоры, хрустящие огурцы, капуста, свекла, морковь - все уродилось на славу. "Выловили" весь этот хороший урожай тоже… рыбаки! Многоотраслевое предприятие с полным циклом рыбопроизводства освоило и выращивание овощей.

- Возле одного из рыбоводных заводов есть свободная земля, вот ее мы и пустили под овощеводство. Результат превзошел все ожидания! - довольно замечает Александр Пиджаков, исполнительный директор ООО "Континент".

Оказалось, что один из работников предприятия, Виктор Карницкий - профессиональный агроном. Он любит землю и умеет на ней работать. Ему и доверили быть главным на "континентальном" огороде.

- У нас нет и грамма химии, только органика и отходы рыбокомбинатов, - говорит Виктор Владимирович.

Кроме выращивания овощей в открытом грунте здесь построили две современные теплицы на полутора гектарах земли. Воспетые в песнях курильские туманы часто "бьют" нежную зелень, поэтому без теплиц тут не обойтись.

На протяжении всей осени сотрудники предприятия торговали на Итурупе своим товаром. Составили для этого специальный график, администрация района помогла с транспортом, и витаминная продукция шла просто на ура.

- В соседнем кабинете работают проектировщики, профессиональные ребята с материка при­ехали. Начинаем строительство овощехранилища по последнему слову науки и техники, - улыбается Александр Пиджаков.

Планируют обеспечить Итуруп овощами на долгую курильскую зиму. В хранилище установят и морозильные камеры. Значит, будет у островитян и свежезамороженная овощная продукция местного - очень ответственного - производства.

Скажи это лет пять назад - подняли бы на смех. Овощехранилище на Итурупе! Для многих поколений жителей прежде действовал непреложный закон: зимой овощи а) завозные, б) дорогие. Либо - в) отсутствуют, ведь в период ледового плена, когда тяжелые льдины Охотского моря забивают здешнюю бухту, овощей и фруктов вообще в продаже не было.

"Собственные помидоры и капуста? Такого быть не может", - сказали бы те поколения итурупцев. Но оказывается, здесь в достатке не только лучшая рыба и икра премиум-класса. Главное - захотеть, поверить в то, что невозможное возможно.

Прямая речь

Вадим Рокотов, глава Курильского городского округа:

- Рыбалка, рыбопереработка и воспроизводство рыбы - основные занятия островитян. Здесь работают профессионалы, опытные и грамотные люди, механизмы работы которых отлажены и не вызывают сомнений. Но мы возрождаем и овощеводство, технологии сегодня это позволяют делать на самом высоком уровне. Главное - любить эту землю и это море, а они всегда отблагодарят.