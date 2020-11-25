Приморье приходит в себя после ледяного дождя и снега. Власти подчитали примерный ущерб от разрушительной стихии - 250 миллионов рублей. Такую цифру назвала на заседании краевого парламента председатель правительства региона Вера Щербина.

- Но на восстановление уйдет средств намного больше. Ущерб очень значительный - как моральный, так и материальный. Окончательная цифра будет значительно больше, - сказал она.

Для ликвидации последствий циклона федеральное правительство выделило региону 700 миллионов рублей. А приморские депутаты одобрили внесение изменений в бюджет на текущий год и на ликвидацию последствий ЧС выделили 900 миллионов из резервного фонда.

Пока без электроснабжения и отопления остаются тысячи жителей края. Хотя и много уже сделано. Так, возобновлено энергоснабжение Первомайского района Владивостока, жители которого оставались без света шесть суток.

- Все дома района подключены к теплу, в некоторых есть и горячая вода. Возможно, еще в отдельных домах недостаточная температура в батареях, но эту ситуацию мы выравниваем, - уточнил директор муниципальных тепловых сетей Ми­хаил Никуленко.

В помощь местным бригадам уже приехали энергетики из других регионов страны

При возобновлении подачи электричества население предупреждают не включать все приборы сразу. Из 56 центральных тепловых пунктов города подключены 22, от генераторов работают 18, еще 13 - по аварийной схеме.

Но остаются без света большинство населенных пунктов островов Попова и Русского. На последнем 1600 потребителей сидят без электричества, водо- и теплоснабжения. Но там зона ответственности АО "Оборонэнерго", специалисты которого сообщают, что на восстановительных работах задействованы 22 бригады и 25 единиц спецтехники.

Электроснабжение на острове Русском полностью будет восстановлено только через несколько дней. С сегодняшнего дня на острове заработают три полевые кухни и будет организована раздача 3000 газовых баллонов и 100 газовых плит. Русский мост по-прежнему закрыт для движения автомобилей, с его вантов продолжают сбивать лед.

Объем повреждений в Приморье от ледяного циклона большой. В помощь местным бригадам уже приехали энергетики Сахалинской и Амурской областей, Хабаровского края. Сегодня ждут специалистов из Забайкалья и Санкт-Петербурга.