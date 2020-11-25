Новости

Минобрнауки будет вести мониторинг трудоустроенных выпускников и их зарплат 18:40
В Новой Ладоге появится музей Суворова 18:38
Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии 18:31
ФТС может получить право на дознание по делам о выводе денег из страны 18:30
В Бразилии при столкновении грузовика с автобусом погибли 32 человека 17:49
Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье 17:27
Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов 17:12
В России предложили снизить НДС для гостиниц до 7% 17:12
Парламент Болгарии отклонил идею премьера об изменении конституции 17:08
Спецоценку рабочих мест в офисах могут упростить 17:01
Марго Робби пообещала "женских" "Пиратов Карибского моря" 16:53
"Летающая" САУ "Лотос" успешно прошла испытания 16:41
В НМИЦ эндокринологии освоена гибридная технология протезирования аневризмы 16:37
Задержан директор компании, который хотел нажиться на ее банкротстве 16:34
Госслужащим не повысят оклады в 2021 году 16:25
Кабмин внес в Госдуму проект прямых выплат больничных из ФСС 16:18
В СПЧ предложили создать систему помощи жертвам семейного насилия 16:18
В Испании даже после получения вакцины не откажутся от масок 16:12
Москалькова призвала сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу 16:09
Риелторы дали прогноз по росту цен на новостройки в Москве 15:59
На портал госуслуг выгрузят результаты тестов на COVID-19 15:49
Федун обвинил врачей сборной в недостаточном профессионализме 15:48
Москалькова: В условиях пандемии стремительно меняется система ценностей 15:41
В Севастополе ввели ограничения на Новый год 15:40
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 18:38
Рубрика: Происшествия

Бюджет спасения

На ликвидацию последствий ЧС в Приморье потребуется более 1,5 миллиарда рублей
Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Приморье приходит в себя после ледяного дождя и снега. Власти подчитали примерный ущерб от разрушительной стихии - 250 миллионов рублей. Такую цифру назвала на заседании краевого парламента председатель правительства региона Вера Щербина.

- Но на восстановление уйдет средств намного больше. Ущерб очень значительный - как моральный, так и материальный. Окончательная цифра будет значительно больше, - сказал она.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Приморью выделили более 600 млн рублей на ликвидацию последствий циклона

Для ликвидации последствий циклона федеральное правительство выделило региону 700 миллионов рублей. А приморские депутаты одобрили внесение изменений в бюджет на текущий год и на ликвидацию последствий ЧС выделили 900 миллионов из резервного фонда.

Пока без электроснабжения и отопления остаются тысячи жителей края. Хотя и много уже сделано. Так, возобновлено энергоснабжение Первомайского района Владивостока, жители которого оставались без света шесть суток.

- Все дома района подключены к теплу, в некоторых есть и горячая вода. Возможно, еще в отдельных домах недостаточная температура в батареях, но эту ситуацию мы выравниваем, - уточнил директор муниципальных тепловых сетей Ми­хаил Никуленко.

В помощь местным бригадам уже приехали энергетики из других регионов страны

При возобновлении подачи электричества население предупреждают не включать все приборы сразу. Из 56 центральных тепловых пунктов города подключены 22, от генераторов работают 18, еще 13 - по аварийной схеме.

Но остаются без света большинство населенных пунктов островов Попова и Русского. На последнем 1600 потребителей сидят без электричества, водо- и теплоснабжения. Но там зона ответственности АО "Оборонэнерго", специалисты которого сообщают, что на восстановительных работах задействованы 22 бригады и 25 единиц спецтехники.

Во Владивостоке восстановили электроснабжение во всех районах

Электроснабжение на острове Русском полностью будет восстановлено только через несколько дней. С сегодняшнего дня на острове заработают три полевые кухни и будет организована раздача 3000 газовых баллонов и 100 газовых плит. Русский мост по-прежнему закрыт для движения автомобилей, с его вантов продолжают сбивать лед.

Объем повреждений в Приморье от ледяного циклона большой. В помощь местным бригадам уже приехали энергетики Сахалинской и Амурской областей, Хабаровского края. Сегодня ждут специалистов из Забайкалья и Санкт-Петербурга.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Вирусолог не исключил, что от COVID-19 придется прививаться каждый год
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"