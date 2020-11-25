На Сахалине школьник порезал сверстника из-за игры в планшете

В Южно-Сахалинске восьмилетний мальчик несколько раз ударил одноклассника ножом, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Как установили следователи, трагедией закончились посиделки сверстников в квартире потерпевшего.

"Пока родители были на работе, школьники смотрели мультики и играли в планшет. Во время игры они поссорились, после чего гость нанес не менее четырех ударов в грудь ножом "хозяину квартиры", - говорится в сообщении.

Мальчик доставлен в областную детскую больницу. Его прооперировали.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

Данным происшествием также занялась прокуратура Южно-Сахалинска, которая проверит работу системы органов профилактики правонарушений и преступлений.