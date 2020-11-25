На Сахалине врачи назвали тяжелым состояние раненного ножом школьника

В Южно-Сахалинске восьмилетний школьник, которого порезал ножом его одноклассник, находится в тяжелом состоянии.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что ребенка прооперировали, он находится в реанимации.

Напомним, следователи после трагедии завели уголовное дело. Они выяснили, что одноклассники повздорили в квартире пострадавшего из-за игры в планшете. Гость нанес не менее четырех ударов в грудь ножом своему приятелю.

Прокуратура проверяет работу системы органов профилактики правонарушений и преступлений.