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25.11.2020 06:33
Рубрика: Происшествия

Офицера курильской воинской части осудили за взятки

Текст: Дина Непомнящая

К семи годам и шести месяцам лишения свободы приговорил Курильский гарнизонный военный суд капитана воинской части, дислоцированной на Курильских островах за получение взяток от сослуживцев (часть 2 статьи 290 и пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

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"Установлено, что офицер в разные периоды 2019 года получил от военнослужащих денежные средства за совершение действий, входящих в его должностные полномочия, и за общее покровительство по службе", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы УФСБ по Сахалинской области.

Виновный также должен выплатить штраф в 700 тысяч рублей. Его разжаловали в звании. И на четыре года лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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