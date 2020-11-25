В Приморье новейший корвет испытал ракетный комплекс "Уран"

Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", который сейчас проходит государственные испытания, впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской цели, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа Тихоокеанскому флоту.

В заданное время крылатая ракета успешно поразила надводную мишень, которая находилась в 40 километрах от боевого корабля.

Для обеспечения испытаний было привлечено около 10 кораблей и судов, а также самолеты морской авиации ТОФ, которые контролировали район и результаты выполнения упражнения.

Накануне вечером корвет в Японском море провел комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вел огонь по морскому корабельному щиту из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190.

"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"- третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе специально для ТОФ. Первые два - "Совершенный" и "Громкий", вошли в состав ТОФ в 2017 и 2018 годах.

Прием третьего корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце текущего года. На вооружении этих боевых кораблей находятся комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия. Основой противокорабельного вооружения стал ракетный комплекс "Уран". При строительстве серии корветов этого проекта используется технология "стелс" - за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения и архитектурной компоновки корпуса разработчикам удалось снизить радиолокационную заметность корабля.