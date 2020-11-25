В Приморье новейший корвет испытал ракетный комплекс "Уран"

Новости

МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права 05:38
Инфекционист назвал условие выхода на плато по COVID-19 04:49
Ученые: Коронавирус на поверхностях может превращаться в пленку 04:28
На авиабазе Хмеймим открыт памятный знак Герою России Олегу Пешкову 03:47
В Швейцарии женщина с ножом напала на покупателей в магазине 03:03
Израильские ВВС нанесли удар по территории Сирии 02:26
Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Лиги чемпионов 02:07
Матвиенко отметила ключевую роль Путина в достижении соглашения по Карабаху 01:59
Матвиенко: Нет оснований для введения новых жестких мер из-за COVID-19 01:35
"Ювентус" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов 01:12
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 24.11.2020
Более 20 животных удалось приютить с помощью проекта "Хвосты и лапки" 24.11.2020
BMW отзывает 216 внедорожников X5, X6 и X7 24.11.2020
В РФПИ не исключили возможность производства вакцины "Спутник V" в Германии 24.11.2020
Росавиация утвердила список региональных субсидируемых маршрутов на 2021 год 24.11.2020
Матвиенко оценила перспективы продления СНВ-3 в условиях передачи власти в США 24.11.2020
Трамп на брифинге в Белом доме отказался отвечать на вопросы 24.11.2020
Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет колонии 24.11.2020
Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 24.11.2020
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 24.11.2020
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 24.11.2020
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 24.11.2020
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 24.11.2020
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 24.11.2020
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 24.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
25.11.2020 04:37
Рубрика: Власть

В Приморье новейший корвет испытал ракетный комплекс "Уран"

Текст: Анна Бондаренко

Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", который сейчас проходит государственные испытания, впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской цели, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа Тихоокеанскому флоту.

Фото: Министерство обороны РФ
Минобороны опубликовало видео нарушения эсминцем США морской границы РФ

В заданное время крылатая ракета успешно поразила надводную мишень, которая находилась в 40 километрах от боевого корабля.

Для обеспечения испытаний было привлечено около 10 кораблей и судов, а также самолеты морской авиации ТОФ, которые контролировали район и результаты выполнения упражнения.

Накануне вечером корвет в Японском море провел комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вел огонь по морскому корабельному щиту из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190.

"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"- третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе специально для ТОФ. Первые два - "Совершенный" и "Громкий", вошли в состав ТОФ в 2017 и 2018 годах.

Прием третьего корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце текущего года. На вооружении этих боевых кораблей находятся комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия. Основой противокорабельного вооружения стал ракетный комплекс "Уран". При строительстве серии корветов этого проекта используется технология "стелс" - за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения и архитектурной компоновки корпуса разработчикам удалось снизить радиолокационную заметность корабля.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
Минобороны опубликовало видео нарушения эсминцем США морской границы РФ
МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
МИД РФ: Санкции США против российских компаний нелегитимны
Матвиенко: Нет оснований для введения новых жестких мер из-за COVID-19
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно